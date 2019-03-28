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Göz seğirmesi neden olur?

Göz seğirmesi genellikle çok yorgun olunan günlerde, stresliykenya da uykusuz kalındığında karşılaşılan bir problemdir.Bu seğirme kişiyi rahatsız etmektedir. Peki başka hangi sebeplerden dolayı olur? Nasıl geçer?

28 Mart 2019 Perşembe 16:53
Göz seğirmesi neden olur?

GÖZ SEĞİRMESİ NEDEN OLUR?

Göz kapağı hastalıkları, gözün ön yüzeyindeki hastalıklar da buna sebep olabilir. Eğer çok uzun süre devam ediyorsa mutlaka bir uzman hekime başvurulması gerekir. Göz seğirmesi ya da göz kapağı seğirmesi çok rahatsız edici bir problemdir. Bu problem bütün bir gününüzü sizlere zehir edebilir. Göz içerisinde çember şeklinde kaştan yanağa kadar bulunan bir kas var. Ve bu saç teli gibi incecik liflerden oluşuyor. Vücuttaki en ince kas lifi olduğu içinde herhangi bir sıvı kaybında, aşırı yorgunlukta ilk kramp giren ve kasılmaya başlayan kas burası oluyor.

GÖZ SEĞİRMESİNİN NEDENLERİ

  • D Vitamini eksikliği, stres yorgunluk, kafein, alerji, B12 vitamini Eksikliği, göz kapağı veya kornea iltihabı

Bazen altında yatan çok ciddi problemler olabilir. Göz seğirmesi aralıksız bir şekilde hiç mola vermeden gece boyunca, haftalar boyunca ya da aylar boyunca devam ediyorsa o zaman mutlaka altında yatan nörolojik bir problem var mı diye araştırılmalıdır.

  • Uykusuzluk
  • Beslenme düzensizliği
  • Elektrolit sıvı kaybı

Yukarıda belirtilen durumlardan uzak kaldığımızda göz seğirmesi kendiliğinden düzelen bir problemdir.

SOL GÖZ SEĞİRMESİ NASIL GEÇER?

-Uykunuzu yeterli alın. Günde ortalama 7-8 saat uyuyun.

-Stresten, sizi üzen kişilerden uzak durun.

-Çay, kahve ve kola önemli kafein kaynaklarıdır. Kafein alımını sınırlandırın.

-Pamuklu bezi ılıktan biraz sıcak su ile ıslatıp sıkın ve bir müddet bu bezi göz kapağınıza tutun. Ilık kompres uygulaması göz kaslarınızı rahatlatıp,göz seğirmenizin geçmesine yardımcı olacaktır.

-Sol göz seğirmesinin nedeni, D vitamini, B12 vitamini gibi vitamin eksikliği ise, doktorunuzun reçete edeceği vitamin ilaçlarını kullanmaya devam etmelisiniz.

-Uzun süreli göz seğirmelerinde, altında başka bir hastalığın da olmadığından emin olunursa, doktorunuz tedavi için botulinum enjeksiyonu yapabilir, bu uygulama, genellikle kalıcı olarak sorunun çözülmesini sağlar. Göz seğirmeleri yorgunken ve stresliyken artar.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:53
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