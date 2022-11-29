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Sağlık Göz sağlığı için doğal besinler! Vitamin, yiyecekler: Göz sağlığımız için yapılması gerekenler! Sağlıklı göz nasıl görünür?
Sağlık

Göz sağlığı için doğal besinler! Vitamin, yiyecekler: Göz sağlığımız için yapılması gerekenler! Sağlıklı göz nasıl görünür?

Sağlıklı bir bedenin sağlıklı gözlerden geçtiğini söyleyen uzmanlar günlük hayatta dikkat edilecek bazı noktalarla göz sağılığını korumanın mümkün olabildiğini söylüyor. Göz sağlığı ve göz sağlığını korumak son derece önemlidir. Sağlıklı gözler için bazı neler gereklidir sizler için araştırdık. İşte göz sağlığımız için yapılması gerekenler!

Yeniakit Publisher
2022-11-29 15:47:00 - 2022-11-29 16:07:09
Göz sağlığı için doğal besinler! Vitamin, yiyecekler: Göz sağlığımız için yapılması gerekenler! Sağlıklı göz nasıl görünür?

Alacağımız basit önlemlerle gözlerimizde oluşabilecek ciddi sorunları büyük oranda önleyebilmemiz mümkün. Gözlerimize nasıl bakmalıyız? Sağlıklı gözler için öneriler... 

Bu besinleri sofradan eksik etmeyin

Göz sağlığı için tüketebileceğiniz birçok sağlıklı besin bulunur. Örneğin; roka, pazı, ıspanak, portakal, tam çavdar ve tam buğday gibi koyu yeşil yapraklı bitkiler, turunçgiller ve tam tahıllılar sayılabilir. Aynı zamanda çinkodan zengin; fasulye, bezelye, kırmızı et ve tam kümes hayvanları da ışık hasarına karşı korumada etkilidir.

Güneş gözlüğünü yaz-kış kullanın

Ultraviyole ışınları göze zarar verir. Bu nedenle de yaz- kış demeden güneş gözlüğü kullanmak gerekir. Şapka kullanmak bile belli ölçüde koruma sağlar. Eğer buna dikat etmezseniz katarakt, kornea yanıkları hatta göz kapağı kanserine yakalanabilirsiniz. Sarı nokta hastalığı da bunlardan biridir. Bu konunun kesinlikle ihmal edilmemesi gerekir.

Sağlıklı gözler için...

Bilgisayar gözlerinize zarar vermez; ama göz yorgunluğu ve kuruluğuna neden olabilir. 20/20/20 kuralını yani 20 dakikada bir, 20 saniye süre ile 20 feet (yaklaşık 6 metre) uzağa bakmayı deneyin. Ayrıca monitörünüzün üst kenarı göz seviyesinde olacak şekilde yaklaşık 50-60 cm uzağınıza yerleştirin.

Sıvı ya da kremsi makyaj malzemelerinde bakteri üretimi oldukça kolaydır. Bu yüzden de göz sağlığı açısından bu malzemelerini çok uzun süre kullanmamalısınız. Eğer göz enfeksiyonuna yakalandıysanız, göz makyaj ürünlerini atmalı ve uzun süre makyajdan kaçınmalısınız. Geceleri de makyajınızı göze uygun şekilde temizlemeli ve öyle uyumalısınız.

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Gözleri keskinleştirmek için havuç dışında 11 besin! Göz sağlığı için önemli rol oynuyor

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Gözleri keskinleştirmek için havuç dışında 11 besin! Göz sağlığı için önemli rol oynuyor

Göz sağlığı için Doğal Yöntemler, yiyecekler

Göze iyi gelen besinler Maranki önerisi....

Göz sağlığına iyi gelen yiyeceklerin başında; Havuç, tatlı patates, kabak, portakal, lahana, mango, kırmızı dolmalık biber, kavun, kayısı, brüksel lahanası, balık yağı, turunçgiller, ahududu, kiraz, çilek, kivi, papaya, brokoli, yaban mersini, karnabahar, kırmızı ve yeşil biber geliyor.

Sağlıklı göz nasıl görünür- Göz hastalıkları tanısı nasıl konulur?

Görme bulanıklığı, şiddetli göz ağrıları, baş ağrısı, bulantı, gözlerde kızarıklık ve şişme gibi belirtilerin gözlenmesi bir göz hastalığının varlığına işaret eder. Kesin ve net sonuç için uzmanına gözükmelisiniz.

Göz sağlığı için vitamin

Uzmanlar, özellikle göz sağlığı için beta karoten ve A vitamini içeren besinler tüketmek retina ve gözün diğer bölümlerinin düzgün çalışmasına yardımcı oluyor. Uzun süreli göz sağlığını korumak için ise A, C ve E vitaminleri ile zenginleştirilmiş renkli diyetler yapmak gerekiyor diyor.

Yapılması gerekenler kısaca

Göz sağlığınızı bu yöntemlerle koruyun;
Makyaj malzemelerinizin tarihlerine dikkat edin.
Önerilen besinleri sofradan eksik etmeyin. 
Bilgisayar başında 20 dakikada bir 20 saniyelik molalar verin. 
Kontakt lenslerinize iyi bakın. 
Güneş gözlüğünü yaz-kış kullanın.
İlaç prospektüslerini okuyun. 
Göz sorunlarını görmezden gelmeyin.

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