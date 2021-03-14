Göz kuruluğu hastalığı kış aylarının gelmesi ile birlikte etkisini daha da artırmaktadır. Özellikle kapalı ortamlarda bulunan ısıtmaların etkisi ile ortamdaki hava kurumaktadır. Bu da göz kuruluğu hastalığının en büyük sebeplerinden bir tanesidir. Peki göz kuruluğu nasıl giderilir?

Göz kuruluğuna ne iyi gelir?

Göz kuruluğu günümüz yaşam tarzından dolayı çok yaygın olduğundan en çok sorulan sorulardan birisi göz kuruluğuna ne iyi gelir sorusudur. Özellikle yaz aylarında kullanılan klima ve vantilatörden kaynaklanan hava akımlarından kaçınmak göz kuruluğu oluşmasını önler. Yine yaz aylarında güneş gözlüğü kullanmak da bunu önlemek için etkili bir yoldur. Kış aylarında ise evlerde doğal olmayan ısıtma yöntemleri havanın kurumasına neden olur. Bu nedenle gözler daha fazla kurur. Bunun önlenebilmesi için evin havasının özel cihazlarla nemlendirilmesi veya kalorifer peteklerinin üzerine buharlaşarak havayı nemlendirecek su koyulması gerekir. Sık kitap okuma, uzun süre bilgisayar kullanımı ve uzun süre TV seyretme gözleri yoran ve kuruluğa neden olan etkenler arasındadır. Bu aktiviteler devam ederken ara verip gözlerin birkaç dakika dinlendirilmesi göz kuruluğunun oluşmasını engeller. Bunun dışında göz kuruluğunun altında yatan göz kapağı iltihabı için doktor bir antibiyotik içeren damla veya oral antibiyotik önerebilir. Yine kornea iltihabından kaynaklanan göz kuruluğu için de antibiyotik tedavisi uygulanır. Yapay gözyaşları da birçok doktor tarafından tavsiye edilebilir. Genellikle kronik olmayan göz kuruluğu tedavisinde kullanılır. Kronik olmayan göz kuruluğu tedavisi geçici bir süre uygulanır ve hastalık ortadan kalkınca sonlandırılır. Ancak kronik göz kuruluğu tedavisi ise daha uzun süre devam eder.

Eğer siz de göz kuruluğundan şikayet ediyorsanız ve göz kuruluğu belirtileri gösteriyorsanız en kısa zamanda muayene olmalısınız. Aksi takdirde göz kuruluğu kronik bir duruma gelebilir ve ömür boyu tedavi edilmesi gereken bir hastalığa dönüşebilir.

Suni gözyaşı nedir, nasıl kullanılır?

Göz kuruluğu teşhisi konulması durumunda, genellikle suni gözyaşı tedavisi uygulanmaktadır. Suni gözyaşı ya da jeller, gözün nemli olmasına yardımcı olur. Suni gözyaşlarının tek kullanımlık olanları ya da aylık kullanıma uygun olanları mevcuttur.

Suni gözyaşı damlaları, ilerlemiş kuru göz vakalarında yeterli gelmeyebilir. Böyle durumlarda ise gözyaşı kaybının azalması adına hastalara tıkaç uygulaması yapılabilmektedir.