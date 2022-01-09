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Sağlık Göz kapağı ameliyatı nasıl yapılır?
Sağlık

Göz kapağı ameliyatı nasıl yapılır?

Yıllar geçtikçe göz kapağı ve çevresinde sarkmalar, kırışıklıklar meydana geliyor. Özellikle göz kapağındaki sarkmalar kişilerin yaşam kalitesini de olumsuz etkiliyor. Sağlık sorunları sebebiyle göz kapağı ameliyatı olmak isteyenler ise “Göz kapağı ameliyatı nasıl oluyor?” sorusunun cevabını araştırıyor. Göz kapağı ameliyatı zor mu?

Yeniakit Publisher
2022-01-09 13:57:00 -
Göz kapağı ameliyatı nasıl yapılır?

Yıllar akıp giderken gerisinde ciltlerde derin izler bırakıyor. Stres, çalışma ortamı ve genetik faktörler bir araya geldiğinde ise bazı kişilerin göz kapaklarında sarkma sebep oluyor. Göz kapaklarındaki sarkmalar yalnızca görüntü acısından değil kişilerin yaşam kalitelerini de olumsuz etkileyebiliyor. Peki, göz kapağı ameliyatı nasıl yapılıyor?

Göz kapağı ameliyatı nedir?

Göz kapağı estetiği bir diğer adıyla blefaroplasti alt ve üst göz kapaklarına uygulanan cerrahi bir işlemdir.

Göz kapağı ameliyatı nasıl yapılır?

Göz kapağı ameliyatı lokal anestezi ya da genel anesteziyle yapılıyor.  sarkan kapak kısmı tespit edilerek fazla olan kısım ameliyat ile alınarak çok kısa süren bir işlem ile sonuçlandırılıyor. Bazı hastalarda ise lazer tedavi yöntemi kullanılabiliyor.

Göz kapağı ameliyatı kaç yaşında yapılır?

Göz kapağı ameliyatı genellikle 35 yaş üstü bireylere uygulanıyor. Çünkü göz kapaklarında yaşlanma belirtileri sıklıkla bu yaşlardan sonra görülmeye başlar. Fakat medikal olarak ihtiyacı olan herkesin her yaşta yaptırması mümkündür.

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