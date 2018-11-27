Göz kanamasının sebebi ne?

Kanama sürerse, görme birkaç dakikada yalnızca ışık algılamaya iner. Muayenede, göz dibi aydınlatılamaz ve yarıklı lambayla, camsı cisim içinde kan bulunduğu belirlenir.

Diğer gözün incelenmesi kanamanın sebebi konusunda önemli bilgiler verir.

Tedavi, yatakta dinlenmeye, kanama önleyici ilaçlar ve bol içecek vermeye dayanır. Genellikle birkaç gün ya da haftada kan geri emilir.

Kan geri emilmeyip yerinde kalırsa, pıhtının çıkarılması ve camsı cismin serum ya da hiyalünorik asitle değiştirilmesi düşünülür.

Asıl sorun, tekrarların önlenmesidir. Tekrarların önlenmesi, temelde kanamanın sebebine bağlıdır.

Göz kanamasının sebebi ise, camsı cisim damarsız olduğundan, camsı cisim içi kanama ancak bir ağ tabaka damarı kanamasına ya da ağ tabakayı geçerek camsı cisme gelen damar tabaka kanamasına bağlı olabilir.