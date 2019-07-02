0553 313 94 23

Göz hastalıkları profesörünün ameliyatını dünya izledi

Prof.

02 Temmuz 2019 Salı 13:59
Göz hastalıkları profesörünün ameliyatını dünya izledi

Prof. Dr. Peykan Türkçüoğlu’nu, Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) tarafından düzenlenen 3’üncü Canlı Cerrahi Sempozyumu’nda dünya izledi.



TOD, 3’üncü Canlı Cerrahi Günleri kapsamında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Ameliyathanesi’nden İstanbul’da bulunan bir otele naklen yapılan cerrahi yayını ile doktorlara göz ameliyatları eğitimi verildi. Türkiye birçok bölgesinden katılan doktorlar, katarak ve refraktif cerrahi, glokom, vitreoretinal cerrahi, kornea ve oküler yüzey, şaşılık ve oküloplastik cerrahi birimlerinin düzenledikleri naklen ameliyat ya da video cerrahi etkinliklerini izleyerek alanlarındaki bilgilerini geliştirdiler.



2014 yılında Londra’da düzenlenen Avrupa Retina Kongresi Cerrahi Video Yarışması’nda dünya ikinciliği ödülü almış olan, Medicana Çamlıca Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Peykan Türkçüoğlu, Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) 3. Canlı Cerrahi Sempozyumu’na canlı cerrah olarak katıldı. Ülkenin birçok noktasından konferansa katılan doktorlar Prof. Dr. Türkçüoğlu’nun yapmış olduğu başarılı retina ameliyatını canlı canlı izledi ve yeni teknikler konusunda tartışma imkânı buldular.



Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Ameliyathanesinde 4 farklı odada eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar, eş zamanlı olarak kongre merkezinde katılımcılara ve internet üzerinden tüm ülke göz hekimlerinin izlemesine sunuldu. Göz doktorlarının yoğun ilgi gösterdiği sempozyumda, katarakt ameliyatı sonrası aldığı travma nedeni ile göz içi merceği kopup, gözün içine düşen bir hastada, kopan merceği göz içerisinden çıkararak, yeni merceği yeni bir teknik ile dikişsiz göze sabitleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Peykan Türkçüoğlu, meslektaşlarının övgüsünü kazandı.



Prof. Dr. Peykan Türkçüoğlu, kongre sonrası yaptığı değerlendirmede "TOD 3. Canlı Cerrahi kongresinde, kongre katılımcılarına cerrahi bilgimi ve becerimi paylaşmak istedim. 3 gün boyunca yoğun cerrahi ile geçen bu kongrenin başarılı ve verimli geçtiğine inanıyorum. Bu toplantı teorik bilgiler eşliğinde, yapılan canlı cerrahi uygulamanın pratiğinin de izlenmesi, yetişen yeni hekimlerin eğitimi açısından çok önemli. Canlı cerrahi sayesinde katılımcılar, tüm göz cerrahilerinde farklı uygulamaları izleme ve eş zamanlı soru sorma imkânı buluyorlar. Doktorların yeni uygulamalar hakkında bilgi sahibi olması ve bu uygulamaları canlı canlı izlemeleri için önemli. Davet ve bu cerrahiyi gerçekleştirmek benim için çok önemli ve onur verici bir olay olmuştur." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:59
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yapılan araştırmalara göre Rus halkı tiyatroya ya da müzeye gitmiyor
    1. Yapılan araştırmalara göre Rus halkı..
    2. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    3. En fazla kazandıran yatırım fonları
    4. FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
    5. Yatırım fonu istatistikleri
    6. (Özel) Kaymakamın oğlunun hayatını..
    7. Haziranda en fazla ihracatı otomotiv..
    8. 4. Klarnet Kampı başladı
    9. Sakarya'daki boğulma vakaları
    10. Vali Doğan’dan Şehit Onbaşı Kurt’un..
    11. Hazineden 3 finans kuruluşuna tahvil..
    12. Tekirdağ'da trafik kazası: 6 yaralı
    13. Valencia, Anadolu Efes'ten ayrılan..
    14. Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz’den..
    15. Kayseri 2. UKD Satranç Turnuvası..
    16. Aydın’da ilek fiyatları fırladı
    17. Pınar Karşıyaka Brandon Triche’ı..
    18. Çalıntı otomobille polisten kaçan 2..
    19. Diyanet son noktayı koydu! ‘Onur..
    20. FETÖ’den ihraç edilen üsteğmenden..
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız