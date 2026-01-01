Göz gözü görmüyor, dev araçlar çaresiz kaldı!
Kars ve çevresinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda büyük aksamalara neden olurken özellikle ağır tonajlı araç sürücülerine zor anlar yaşattı.
Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kars-Digor kara yolunda bazı tırlar yolda kaldı.
Tekneli köyü mevkisinde kalan tır, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Olumsuz hava koşulları yüzünden bazı bölgelerde ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.