Göz damlalarına dikkat edin!

“Ne olacak ki, altı üstü bir göz damlası” deyip geçmeyin. Göz damlalarının yanlış kullanımı ciddi görme kayıplarına neden olabiliyor.

Göz damlası

Op. Dr. Mustafa Temel, “Göz damlalarının yanlış kullanımının sakıncaları” hakkında bilgi verdi.

Göz damlasının usulüne uygun damlatılmaması, bazen tedavinin etkili olmamasına neden olabilir. Etkili tedavi için, damlanın gözün içine tam olarak girmesi ve damladan sonra bir süre gözün açık tutulması gerekir. Aksi takdirde damla ya hiç göze girmez ya da girmiş olsa bile hızla ve sıkıca gözün kapanması ile dışarı çıkar. Böylece damla yeteri kadar etkili olmaz, hatta tamamen etkisiz kalabilir. Damlatıldığı zaman gözde yanma hissi uyandıran damlalardan sonra, doğal olarak refleksle hasta gözünü kapatabileceğinden psikolojik olarak önceden hazırlanmalıdır. Tanıdık tavsiyesi ile göz damlası almayın Bir diğer yanlış da uzmanına danışmadan kullanılan damlalardır. Bazı göz damlalarının üretim amacı dışında kullanılması, özellikle de kontendikasyon dediğimiz asla kullanılmaması gereken durumlarda kullanılması son derece olumsuz sonuçlar doğurabilir; hatta görmenin tamamen kaybına bile yol açabilir. Örneğin kortizonların belli bazı kornea hastalıklarında kullanılması, gözün delinmesine bile yol açabilir.

Yine örneğin göz bebeğini genişleten damlalar bazen aşırı ve hızlı göz tansiyonu yükselmesine, hastanın büyük sıkıntılar çekmesine ve tedavide büyük zorluklara neden olabilir. Yan etkilere dikkat Diğer ilaçlarda olduğu gibi göz damlalarında da bazen yan etkiler görülebilir. Özellikle önerilen kullanıma uygun davranılmadığında bu risk artar. Bu yan etkiler ilaçtan ilaca çok değişik olabilir. Örneğin kortizonlu damlaların uzun süre kullanılması göz tansiyonunun yükselmesine, katarakt oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle, göz tedavisi sırasında doktorun önerdiği kullanım şekline uyulmalı ve istenilen kontrollere zamanında gelinmelidir. Doktorların kontrole çağırmalarının bir nedeni de kullanılan ilaçların yan etkilerini takip etmektir. Zamanında kolayca çözüme kavuşturulabilecek bir yan etki, eğer kontrole gidilmezse, olumsuz sonuçlara yol açabilir. Sayılan tehlikeler -az kullanılmakla birlikte- merhemler için de geçerli olabilir. Bu nedenle bu konuda da gerekli özen gösterilmelidir.