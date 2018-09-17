Göz çapaklanmasına karşı ıhlamur

IHLAMURUN FAYDALARI NELERDİR?

Ihlamuru şifa niyetine kullanmak için ıhlamur yaprakları ve çiçekleri toplanarak kurutulur. Fakat bu kurutma işlemi güneş altında yapılmamalıdır, gölgede serin yerde gerçekleştirilmelidir. İşte ıhlamurun faydalarından bazıları:

Uykusuzluğa iyi gelmesi, rahatlatıcı etkisi ıhlamur faydaları arasındadır. Uykusuzluğa karşı yatmadan yarım saat önce bir fincan ıhlamur çayı içebilirsiniz.

Sıcak içilmesi sebebiyle ıhlamurun terletici ve idrar söktürücü etkileri vardır. Terlemeye yardımcı olması sebebiyle özellikle soğuk algınlığı ve gribin etkilerini azaltır, vücudu rahatlatır.

Kokusu ve tadı ile ferahlık verir, yatıştırıcı etkisi vardır. Aynı zamanda yorgunluğa da iyi gelir.

Virüs ve bakterilerin sebep olduğu grip, nezle gibi rahatsızlıklara iyi gelerek bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuda direnç sağlar.

Ayrıca bronşit, boğaz rahatsızlıklarına karşı da ıhlamur kullanılır.

Mide ve bağırsakların rahatsızlığı, böbrek taşlarının düşürülmesi, göğsü yumuşatması da ıhlamurun faydaları arasında sayılabilir.

Baş ağrısına iyi gelir.

Kramp çözücü etkisinin yanında uyutucu, vücudu rahatlatıcı etkisinin bulunması sebebiyle uykusuzluk durumlarında da kullanılabilir.

Kansızlığa iyi gelir.

Antioksidan özelliği sayesinde kansere karşı koruma sağlar.

Ellerde ve ayaklarda görülen şişkinlikler için ıhlamur banyosu yapılabilir.

Mide bulantısına karşı ıhlamur haşlanır günde birkaç bardak içilir.

Strese iyi gelir, rahatlatıcı etkisi vardır.

Kan basıncını giderir, kan damarlarındaki iltihaplanmaya iyi gelir.

Sindirim sistemini rahatlatır. Midedeki şişkinliğe iyi gelir, kabızlığa fayda sağlar. Mide ve bağırsaklarda oluşan krampları rahatlatır. Hazımsızlığa da iyi gelir.

Karaciğer ve safra kesesi iltihabına karşı koruma sağlar.

CİLT LEKELERİNE, KIRIŞIKLIKLARA KARŞI IHLAMUR ÇAYI

Antioksidan özelliği olan bir çaydır. Bu özelliği ile cildi korur. Özellikle cildin yaşlanması ile ciltte oluşan güneş hasarlarına karşı koruma sağlar. Cilt lekelerine ve cilt kırışıklıklarına karşı 5 dal ıhlamur yaprağı 2 fincan kaynamış suyun içinde 15 dk. kadar demlenir. Ilındıktan sonra ciltteki lekelere uygulanırsa iyi sonuçlar elde edilir. İki günde bir akşamları bu şekilde Ihlamur kullanılabilir.

GÖZ ÇAPAKLARINA İYİ GELİR!

Gözlerin çapaklanmasını geçirir. Çapaklanma ile birlikte gözlerin dinlenmesine de yardım eder. Yorgun gözlere fayda sağlar. Göz çapaklanması tedavisinde 3 dal ıhlamur 1 fincan kaynamış suda 10 dk. demlenir. Soğuduktan sonra bir parça pamuk ıhlamur suyuna batırılarak gözler kapatılarak silinir.

SOĞUK ALGINLIĞI VE ÖKSÜRÜĞE BİRE BİR!

Kış aylarında sık sık görülen grip, soğuk algınlığı, öksürük gibi solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir. Aynı zamanda boğaz ağrısına da fayda sağlar. Solunum sistemi rahatsızlıklarına neden olan bakteri ve enfeksiyonlarla mücadele eder. Balgam söktürücü özelliği de vardır. Soğuk algınlığı ve öksürüğe karşı ıhlamur kaynayan suda 10 dk. demlenir, süzülerek soğuması beklendikten sonra günde birkaç bardak içilir.

IHLAMUR ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Ihlamur çayı hazırlamak için yarım litre su içine bir elmanın kabuğu, 3 adet çubuk tarçın, 2 parça çeyrek limon ve iki parça zencefil çaydanlığa konularak 15 dk. kaynatılır. İçine 6-7 dal ıhlamur ilave edilerek 8-10 dk. kadar daha demlenir. Demlendikten sonra süzülerek içilir. Ihlamur çayı hazırdır.

IHLAMUR BANYOSU NASIL HAZIRLANIR?

Ihlamur banyosu için 6-7 dal ıhlamur, kuşburnu ve papatya çiçeği 2 lt. kaynar su içine konularak 10 dk. demlenir. Bu su içinden bitkiler alınarak banyo suyu ile dolu olan küvete ilave edilerek 30 dk. bu suda dinlenilir.

IHLAMUR AĞACI HAKKINDA BİLGİLER

Ihlamur ağacının boyu ortalama 25 m’ye kadar ulaşabilir. Büyüklüğü 5-10 cm arasında değişen yaprakları genellikle yürek şeklinde, çarpık, kenarları dişli ve uzun saplıdır. Küçük yapraklı ıhlamur ve büyük yapraklı ıhlamur olmak üzere farklı türleri vardır. Sarkık çiçek demetleri sarımsı bir renge ve kokuya sahiptir. Hemen hemen her bölgede kolaylıkla yetiştirilebilen ağacı, yol kenarlarına da dikilebilir. Çiçeklerinde tanen, müsilaj, şekerler, hesperidin, sudorific glikozit, saponin ve uçucu bir yağ taşımaktadır. Yapraklarında tiliacin isimli bir glikozit ve müsilaj mevcuttur. Ayrıca C ve P vitaminlerini içinde bulundurmasının yanı sıra, reçine de ihtiva eder.

IHLAMURUN ZARARLARI VE YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Ihlamur günlük hayatta kolayla ulaşılabilecek ve soğuk algınlığı, öksürük, grip, nezle gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Fakat ıhlamurun suyla kaynatılmaması, kaynayan suda 10 dk. kadar demlenmesine dikkat edilmelidir. Ihlamur suyla birlikte kaynatılırsa yarardan çok zarar sağlayabilir.

Ihlamur çok uzun süre, sürekli ve sık sık içilirse kalp rahatsızlığına neden olabilir. Bu yüzden çok sık ve çok uzun süre tüketilmemesi tavsiye edilir.

Günde 3 bardaktan fazla içilmemelidir.

Hamile ve emziren kadınlar bu çayı içmeden önce mutlaka doktorlarına danışmalıdır.

Aynı ıhlamur çayı üst üste kaynatılarak içilmemelidir. Bu şekilde defalarca içilirse, ıhlamur faydadan çok zarar sağlar.