Göz altı torbalarına ne iyi gelir: Gözaltı bakımı! Siz, 5 yola bakın inanılmaz: Bu malzemelerle gerçekleştirin...

Göz torbaları birçok isimle anılırlar: torba, koyu halka ya da göz şişkinliği bunlardan bazılarıdır. Adına her ne derseniz deyin insanın başına bela olur ve göz altı torbalarından kurtulmak çok zordur. Göz altı torbalarına ne iyi gelir ve nasıl geçer diye araştırma yaptığınızda mağazalardan aldığınız kremler ve solüsyonlar işe yarayabilir ancak bunlar aynı zamanda zararlı bileşenler de içerir. Böyle kremleri neden yüzünüze sürmek isteyesiniz ki?

Bunun yerine kendi göz torbası solüsyonunuzu hazırlayabilirsiniz. Alttaki tarif, gözlerinizin altında bulunan ve göz zevkinizi bozan şişkinliği hızlı bir şekilde yok eder ve tamamen cilde yararlı bileşenlerden oluşmaktadır.

Kendi Göz Torbası Solüsyonunuzu Nasıl Yapacağınızı Öğrenmek İçin Aşağıyı Okuyun! 5 malzeme yetiyor

Bu göz torbası solüsyonu için ihtiyacınız olan malzemeler;

1- cam bir sprey şişe, aynı zamanda limon yağı, lavanta yağı ve kuşburnu yağı. Birde Aloe Vera.

Cilde İnanılmaz Faydalı!

Cam sprey şişenin içine limon ve lavanta esanslarının yağını, aloe vera jelini ve kuşburnu yağını dökün. Sonra iyice çalkalayın. Bahsi geçen malzemeler bu özel kullanım alanı için mükemmeldir çünkü bunların içinde sağlıklı bir cilt için gereken her türlü bileşenle dolup taşmakta! Örneğin, aloe veranın faydaları arasında iltihaplanmayı önleyici ve aynı zamanda cildi iyileştirici özellikler bulunmaktadır. Bu arada kuşburnu yağı cildinizin yenilenmesine yardımcı olabilecek esas yağ asitleri içerir. Lavanta ve limon yağı ise hem antimikrobiyal hem de güçlü antioksidan maddeler içerir.

Uyumadan önce yüzünüzü yıkayın, makyajınızı çıkarın ve bunu bir rutin haine getirin. Daha sonra gözlerinizi kapayın ve göz torbası solüsyonunu yüzünüze sıkın.

Nazik bir şekilde gözünüzün altındaki ve etrafındaki solüsyonu ovalayın. Kurumaya bırakın. Başınızı ve boynunuzu destekleyen kaliteli yastıklarda uyuduğunuza emin olun. Ayrıca televizyon gibi dikkat dağıtan materyalleri kapatarak odayı olabildiğince karanlık bir hale getirin. Bunlar gibi diğer etmenlerin ortadan kaldırılması, uyandığınızda gözlerinizin altındaki koyu halkaların daha az belirgin olmasını sağlayacaktır. Gözaltı bölgesinin parlaması herkesin hayali. Milyar liralık alınan ilaçlara yatırımla çare arayanlar sadece anlık Kuvvet olarak ihtiyaçlarına cevap veriyor. modern dünyanın sıkça dile getirdiği bazı popüler ilaçlar aslında katkı sağlıyor. Zengin içeriğe sahip her yönüyle örnek bir yol arayanlar, gözlerinize yapacağınız bu yatırım sayesinde hem ucuz hem önemli bir ihtiyacı karşılanmış olacaksınız. İşte büyük bir dönüşümün için sizin önünüzü açan bu malzemeler doğrultusunda gerekli işlemleri gerçekleştirin.

Göz torbası solüsyonu için hazırlanan bu tarif 20 kullanım içindir. Hazırlanması yaklaşık 5 dk sürmektedir.

GÖZ TORBASI SOLÜSYONU İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Yarım ons kuşburnu çekirdeği yağı

Yarım ons saf aloe vera jeli

10 damla lavanta esansı yağı

5 damla limon esansı yağı

1 cam sprey şişe

Göz torbası solüsyonunu yapmak için talimatlar:

Bir cam şişeye tüm malzemeleri koyun ve karışana kadar iyice çalkalayın.

Gece yatmadan önce yüzünüzü yıkayın ve makyajınızı çıkartın.

Gözlerinizin kapalı olduğuna emin olarak solüsyonu yüzünüze sıkın.

Solüsyonu gözlerinizin altına ve etrafına yedirin. Yatağa gitmeden önce kurumasını bekleyin.

Başınızı destekleyen kaliteli bir yastıkta uyuduğunuza emin olun ve uyku kalitenizi düşürecek her türlü etmenden kaçının.

Soğuk kompres, kafeinli göz kremleri, düzenli uyku ve az tuzlu beslenme iyi gelir. Bu yöntemler damarları daraltarak ve ödemi atarak şişliği hızla azaltır. Özellikle güzellikte en büyük dönüşümde çok önemli bir nokta olan göz bebeği ve gözaltı çevresine canlılık kazandıracak yolu aranıyor. Yüzlerce krem olsa da bu araçlar bakımda büyük bir rol oynamıyor. titizlikle yapılan aşağıda okuyacağınız bu yollar yalnızca bir dönem uzun dönemde, güçlü önemli bir adım oluyor. Bu gözaltı için bir yenilik, iyi bir örnektir.

Göz Altı Şişliğini Azaltmanın 5 Pratik Yolu

Soğuk Kompres: Buz aküsü veya soğuk kaşıkla 5-10 dakika masaj yapmak damarları büzerek ödemi hızla indirir.Kafein İçeren Ürünler: Kafeinli göz kremleri veya serumlar bölgedeki fazla sıvıyı uzaklaştırır.

Tuz ve Su Dengesi: Az tuzlu yemek ve bol su içmek vücudun ve göz altının su tutmasını engeller.Doğrudan Patates Dilimleri: Soğuk patates dilimlerindeki nişasta şişliği ve morlukları hafifletir.



Yoğun kapatıcılar, anlık gerginlik yaratan torba karşıtı kremler veya renk eşitleyici (color corrector) bazlardır. Bu popüler ürünler morlukları ve şişlikleri anlık olarak gizleyebilir.

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