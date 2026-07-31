Ne toprak seçiyor, ne su istiyor! Türkiye’nin yeni gözde meyvesi: Kapış kapış satılıyor

Son yıllarda Akdeniz ve Ege kıyılarında berekete dönüşen dikenli incir, bu yazın en çok aranan lezzeti oldu. Tanesi 20 liradan satılan şifa deposu meyve, hem lezzeti hem de üreticisine sağladığı sıfır maliyetli kazançla dikkat çekiyor. Tam bir şifa deposu olan bu kaktüs türü, toprak konusunda da hiç seçici değil. Taşlık, kayalık, çorak ve besin değeri düşük atıl arazilerde bile zahmetsizce yetişebiliyor. Aylarca yağmur yağmasa bile bünyesinde depoladığı suyla kuraklığa muazzam bir direnç gösteriyor.