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Konya’da sıcak saatler: Yüzlerce tank, askeri araç yola çıkıp ilerlemeye başladı Ne toprak seçiyor, ne su istiyor! Türkiye’nin yeni gözde meyvesi: Kapış kapış satılıyor Çamur şelaleleri akıyordu: Ağrı dağında besicilerin yüzü güldü! Yüksek tansiyonun şekerle bağlantısı nasıl araştırıldı: İşte gelen bilgi bakın ne... Bilim insanları yorumladı Milli Muharip Uçak KAAN'dan iki ülkeyi ayağa kaldıracak haber geldi: Felekleri şaşacak Turgay Yazıcı'dan dörtlü konfederasyon çağrısı Küçük çaplı rakam bu: Galatasaray daha kulübe teklif ulaşmadan Osimhen kararını verdi! İtibarsızlaştırmaya yönelik bir algı... Ve Galatasaray'dan Jamal Musiala için resmi açıklama geldi Taraftarı ayağa kaldıracak haber geldi! Ve Cim-Bom yeni golcü için görüşmelere başladı! Bakan Uraloğlu'ndan çifte açılış: Sakarya'nın ulaşım ağı güçlendi!
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Ne toprak seçiyor, ne su istiyor! Türkiye’nin yeni gözde meyvesi: Kapış kapış satılıyor

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Ne toprak seçiyor, ne su istiyor! Türkiye’nin yeni gözde meyvesi: Kapış kapış satılıyor

Son yıllarda Akdeniz ve Ege kıyılarında berekete dönüşen dikenli incir, bu yazın en çok aranan lezzeti oldu. Tanesi 20 liradan satılan şifa deposu meyve, hem lezzeti hem de üreticisine sağladığı sıfır maliyetli kazançla dikkat çekiyor. Tam bir şifa deposu olan bu kaktüs türü, toprak konusunda da hiç seçici değil. Taşlık, kayalık, çorak ve besin değeri düşük atıl arazilerde bile zahmetsizce yetişebiliyor. Aylarca yağmur yağmasa bile bünyesinde depoladığı suyla kuraklığa muazzam bir direnç gösteriyor.

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Foto - Ne toprak seçiyor, ne su istiyor! Türkiye’nin yeni gözde meyvesi: Kapış kapış satılıyor

Son yıllarda artan hava sıcaklıkları ve kuraklığa dayanıklılığıyla dikkat çeken kaktüs meyvesi, bu sezon da üreticisinin yüzünü güldürüyor. Halk arasında "dikenli incir", "frenk inciri", "pabuç inciri" ya da "Mısır inciri" olarak bilinen bu egzotik meyve, sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenlerin bir numaralı tercihi haline geldi.

#2
Foto - Ne toprak seçiyor, ne su istiyor! Türkiye’nin yeni gözde meyvesi: Kapış kapış satılıyor

Tarlada herhangi bir gübre, ilaç veya özel sulama istemeden doğada kendi kendine büyüyen kaktüs meyvesi, artık sadece yol kenarlarında değil, büyük şehirlerin lüks manavlarında ve semt pazarlarında da büyük ilgi görüyor.

#3
Foto - Ne toprak seçiyor, ne su istiyor! Türkiye’nin yeni gözde meyvesi: Kapış kapış satılıyor

C vitamini deposu olması, sindirim sistemini düzenlemesi ve buz gibi tüketildiğinde harareti alması nedeniyle Türkiye'nin yeni gözde meyvesi hem tezgahlarda hem pazarlarda kapış kapış satılıyor.

#4
Foto - Ne toprak seçiyor, ne su istiyor! Türkiye’nin yeni gözde meyvesi: Kapış kapış satılıyor

Meyvenin üzerindeki irili ufaklı dikenler nedeniyle toplanması ve soyulması oldukça zahmetli. Pazarcılar, ellerine giydikleri kalın eldivenler ve özel bıçaklar yardımıyla soydukları meyveleri buz dolu kovaların içinde satışa sunuyor.

#5
Foto - Ne toprak seçiyor, ne su istiyor! Türkiye’nin yeni gözde meyvesi: Kapış kapış satılıyor

Sokak tezgahlarında tanesi 20 TL ile 30 TL arasında alıcı bulan dikenli incir, kilogramla alındığında ise manavlarda 250 TL ile 300 TL bandında seyrediyor. Ana vatanı Meksika başta olmak üzere Amerika kıtası olan bu kaktüs türü, toprak konusunda hiç seçici değil.

#6
Foto - Ne toprak seçiyor, ne su istiyor! Türkiye’nin yeni gözde meyvesi: Kapış kapış satılıyor

Diğer tarım ürünlerinin tutunamadığı; taşlık, kayalık, çorak ve besin değeri düşük atıl arazilerde bile zahmetsizce yetişebiliyor. Aylarca yağmur yağmasa bile bünyesinde su depolayabilen yapısıyla kuraklığa muazzam bir direnç gösteriyor.

#7
Foto - Ne toprak seçiyor, ne su istiyor! Türkiye’nin yeni gözde meyvesi: Kapış kapış satılıyor

Uzmanlar, dikenli incirin sadece serinletici bir meyve olmadığını, aynı zamanda vücut direncini artıran güçlü bir antioksidan deposu olduğunu belirtiyor. Yüksek lif oranı sayesinde sindirimi kolaylaştıran bu meyve, cildin yenilenmesine ve yorgunluğun atılmasına da yardımcı oluyor. Üreticiler ise son yıllarda artan talepten son derece memnun olduklarını ve önümüzdeki yıllarda bu meyvenin endüstriyel olarak da işlenebileceğini ifade ediyor.

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