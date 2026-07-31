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Darısı Türkiye'nin başına: Okula saldırı düzenleyen çocuğun babasına hapis!

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Darısı Türkiye'nin başına: Okula saldırı düzenleyen çocuğun babasına hapis!

ABD'nin Georgia eyaletinde, bir okula silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki çocuğun babasına ihmalden 15 yıl hapis cezası verildi.

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Foto - Darısı Türkiye'nin başına: Okula saldırı düzenleyen çocuğun babasına hapis!

ABD'de suçlulara verilen cezalar gündemde kalmaya devam ediyor. Georgia eyaletinde, 4 Eylül 2024 tarihinde 14 yaşındaki Colt Gray, eğitim gördüğü Apalachee Lisesi'ne silahlı bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda iki öğrenci ve iki öğretmen hayatını kaybetti. Colt Gray'in yargılanma süreci yaklaşık iki yıl sürdü ve genç, şartlı tahliye imkânı olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Foto - Darısı Türkiye'nin başına: Okula saldırı düzenleyen çocuğun babasına hapis!

BABASINA YÖNELİK DAVALAR AÇILDI Ancak yaşanan okul saldırısının ardından saldırganın babasına yönelik de cezai davalar açıldı. Barrow Bölge Üst Mahkemesi Yargıcı Nicholas Primm, Colt Gray'in babası Colin Gray'in bir ebeveyn olarak başarısız olduğunu ifade etti.

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Foto - Darısı Türkiye'nin başına: Okula saldırı düzenleyen çocuğun babasına hapis!

15 YIL HAPİS CEZASI ALDI Mahkeme tarafından Colin Gray'e 15 yıl hapis cezası verildi. Yargıç Primm, kasıt içermeyen ihmal suçlarını cezalandırmanın hukuki açıdan zorluğuna dikkat çekerek bu kararın duygulardan bağımsız, tamamen hukuki gerekçelerle verildiğini aktardı.

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Foto - Darısı Türkiye'nin başına: Okula saldırı düzenleyen çocuğun babasına hapis!

AVUKATI 10 YIL HAPİS 10 YIL DENETİMLİ SERBESTLİK TALEP ETTİ Duruşmada savunma avukatı Brian Hobbs, müvekkili Colin Gray için 10 yıl hapis ve 10 yıl denetimli serbestlik talep etti. Avukat Hobbs, oğul Colt Gray'in ruhsal durumunu ailesinden gizlediğini öne sürdü. Savcı Brad Smith ise babanın göz göre göre gelen riskleri göz ardı ettiğini ve oğluna saldırıyı gerçekleştirmesi için gereken silahı bizzat temin ettiğini vurguladı./ kaynak: ensonhaber

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