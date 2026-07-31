Darısı Türkiye'nin başına: Okula saldırı düzenleyen çocuğun babasına hapis!

AVUKATI 10 YIL HAPİS 10 YIL DENETİMLİ SERBESTLİK TALEP ETTİ Duruşmada savunma avukatı Brian Hobbs, müvekkili Colin Gray için 10 yıl hapis ve 10 yıl denetimli serbestlik talep etti. Avukat Hobbs, oğul Colt Gray'in ruhsal durumunu ailesinden gizlediğini öne sürdü. Savcı Brad Smith ise babanın göz göre göre gelen riskleri göz ardı ettiğini ve oğluna saldırıyı gerçekleştirmesi için gereken silahı bizzat temin ettiğini vurguladı./ kaynak: ensonhaber