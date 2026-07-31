Çamur şelaleleri akıyordu: Ağrı dağında besicilerin yüzü güldü!
Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle zorlu günler yaşayan Ağrı Dağı eteklerindeki besiciler, bu sezon etkili olan yağışlarla canlanan yaylalarda rahat bir nefes aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle zorlu günler yaşayan Ağrı Dağı eteklerindeki besiciler, bu sezon etkili olan yağışlarla canlanan yaylalarda rahat bir nefes aldı.
Uzun süren kış mevsiminin ardından ilkbahar ve yaz aylarında etkili olan yağışlar, Ağrı Dağı çevresindeki otlakların verimini artırdı. Geniş meralarda rahatça beslenen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar, üreticilerin de yüzünü güldürdü. Yaylacılar, hayvanlarının su ihtiyacını ise Ağrı Dağı'nın zirvesindeki kar ve buzulların erimesiyle oluşan doğal kaynaklardan karşılıyor.
"BU SENE OT ÇOK, HAYVANLARIMIZ RAHATÇA OTLUYOR" Korhan Yaylası'nda hayvancılık yapan Gaffer Çakar, yaylacılık geleneğini ailesinden devraldıklarını belirterek her yıl Karakuyu köyünden yaylaya geldiklerini söyledi. Geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından bu sezonun oldukça verimli geçtiğini ifade eden Çakar, "Bu sene yağışlar bol olduğu için ot çok. Hayvanlarımız rahatça otluyor, biz de burada kalıyoruz. Okullar açılınca çocuklar köye dönüyor. Biz ise kar yağıncaya kadar hayvanlarımızı burada otlatmaya devam ediyoruz." dedi.
YAYLA HAYATI HEM ZOR HEM KEYİFLİ Yaz tatilini ailesiyle birlikte yaylada geçiren 8. sınıf öğrencisi Leyla Çakar da doğayla iç içe yaşamaktan memnun olduğunu dile getirdi. Yaylada ailesine yardım ettiğini anlatan Çakar, koyunlarla ilgilenmenin zaman zaman zor olduğunu ancak yayla yaşamını sevdiğini söyledi. Sıcak havalarda koyunların sağımını yaptıklarını belirten Çakar, okul tatillerinde yaylaya gelerek zamanını burada geçirdiğini ifade etti.
BESİCİLER KIŞA KADAR YAYLADA KALACAK Çocukluğundan bu yana her yıl yaylaya çıktığını anlatan Herdem Alagöz ise nisan ayında başlayan yayla mesaisinin eylül ayında sona erdiğini belirtti. Besiciler, hava şartları elverdiği sürece sürülerini yüksek rakımlı meralarda otlatmayı sürdürüyor.
YAYLADA TÜM İHTİYAÇLARINI KENDİLERİ KARŞILIYORLAR Geçen yıl kuraklığın otlakları olumsuz etkilediğini hatırlatan besiciler, bu yıl yağışlarla birlikte doğanın yeniden canlandığını söyledi. Hayvancılığın yanı sıra geleneksel üretimi de sürdürdüklerini belirten Gaffer Çakar, yaylada günlük yaşamın tüm işlerini kendilerinin yaptığını ifade etti.
Çakar, "Burada koyun ve inek sağıyoruz, peynir üretiyoruz, ekmek pişiriyoruz, yemek yapıyoruz. Çamaşırlarımızı bile elde yıkıyoruz. Yaylada hayatın bütün işlerini kendimiz yapıyoruz." diye konuştu. Ağrı Dağı eteklerindeki yaylalarda yaşanan bu bereketli sezon, hem hayvan yetiştiricilerine hem de bölgedeki geleneksel yaylacılık kültürüne yeni bir umut oldu.
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