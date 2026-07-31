Çamur şelaleleri akıyordu: Ağrı dağında besicilerin yüzü güldü!

"BU SENE OT ÇOK, HAYVANLARIMIZ RAHATÇA OTLUYOR" Korhan Yaylası'nda hayvancılık yapan Gaffer Çakar, yaylacılık geleneğini ailesinden devraldıklarını belirterek her yıl Karakuyu köyünden yaylaya geldiklerini söyledi. Geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından bu sezonun oldukça verimli geçtiğini ifade eden Çakar, "Bu sene yağışlar bol olduğu için ot çok. Hayvanlarımız rahatça otluyor, biz de burada kalıyoruz. Okullar açılınca çocuklar köye dönüyor. Biz ise kar yağıncaya kadar hayvanlarımızı burada otlatmaya devam ediyoruz." dedi.