Göz altı torbalarına ne iyi gelir? | Göz altı torbaları için ev yapımı krem

Göz altındaki torbalar çok can sıkıcı olabiliyor. Evdeki imkanlarla bu sorunu ortadan kaldırmak mümkün. Göz altı torbalarına ne iyi gelir? Göz altı torbası nasıl yok eden krem nasıl yapılır? İşte detaylar...

Göz altı torbaları, gözlerin altında koyu halkaların oluştuğu yaygın bir problemdir. Göz çevresindeki cilt daha ince ve hassastır. Bu yüzden birçok etken göz altı torbası oluşumunu hızlandırır.

Bu torbalar hoş görünmezler ama genelde zararsızdırlar. Yaşlanma, alerjiler ve uyku eksikliği gibi faktörlerden kaynaklanabilirler.

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Malzemeler

1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı badem yağı

Öncelikle bir kap içerisinde benmari usulü hindistan cevizi yağını birkaç saniye içerisinde ısıtın.

Ardından içerisine badem yağını ilave edip, tahta bir kaşıkla karıştırın. Karışım homojen bir kıvam aldıktan sonra, kullanacağınız kaba aktarın.

Kullanırken; göz altına orta kalınlıkta bir tabaka halinde uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra, ılık su ile durulayın.

Dilerseniz bu maske sonunda birkaç saniyeliğine buz ya da salatalık suyu maskesi uygulaması yapabilirsiniz.

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