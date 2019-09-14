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Göz altı torbalarına ne iyi gelir? | Göz altı torbaları için ev yapımı krem

Göz altındaki torbalar çok can sıkıcı olabiliyor. Evdeki imkanlarla bu sorunu ortadan kaldırmak mümkün. Göz altı torbalarına ne iyi gelir? Göz altı torbası nasıl yok eden krem nasıl yapılır? İşte detaylar...

14 Eylül 2019 Cumartesi 09:06
Göz altı torbalarına ne iyi gelir? | Göz altı torbaları için ev yapımı krem

Göz altındaki torbalar çok can sıkıcı olabiliyor. Evdeki imkanlarla bu sorunu ortadan kaldırmak mümkün. Göz altı torbalarına ne iyi gelir? Göz altı torbası nasıl yok eden krem nasıl yapılır? İşte detaylar...

Göz altı torbaları, gözlerin altında koyu halkaların oluştuğu yaygın bir problemdir. Göz çevresindeki cilt daha ince ve hassastır. Bu yüzden birçok etken göz altı torbası oluşumunu hızlandırır.

Bu torbalar hoş görünmezler ama genelde zararsızdırlar. Yaşlanma, alerjiler ve uyku eksikliği gibi faktörlerden kaynaklanabilirler.

Göz altı morluklarına son! Bu maske kararmaları yok edecek

Malzemeler

  • 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
  • 1 yemek kaşığı badem yağı

Öncelikle bir kap içerisinde benmari usulü hindistan cevizi yağını birkaç saniye içerisinde ısıtın. 

Ardından içerisine badem yağını ilave edip, tahta bir kaşıkla karıştırın. Karışım homojen bir kıvam aldıktan sonra, kullanacağınız kaba aktarın. 

Kullanırken; göz altına orta kalınlıkta bir tabaka halinde uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra, ılık su ile durulayın.

Dilerseniz bu maske sonunda birkaç saniyeliğine buz ya da salatalık suyu maskesi uygulaması yapabilirsiniz.

Buzun cilt üzerindeki etkisi

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Göz altı torbasını azaltan uygulamalar nelerdir?

  • Bol su içmek
  • Soğuk tampon yapmak
  • Çay demini göz üzerinde bekletmek
  • Salatalık koymak
  • Sık sık yüz yıkamak
  • Gazlı ve tuzlu içeceklerden kaçınmak
  • Yeşil çay tüketmek
  • nefes egzersizleri yapmak
  • Göz altlarının yer çekimine hakim olamayacağının bilincinde olarak, sırt üstü uyumaya çalışmak
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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 09:06
  1. Göz altı torbalarına ne iyi gelir?
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  7. göz altı torbalarına patates
  8. göz altı torbaları ameliyatı
  9. göz altı torbalarının şişmesi sebepleri böbrek
  10. göz altı torbalarımdan kurtuldum
  11. göz altı torbası için hangi doktora gidilmeli
  12. Göz altı torbasını azaltmak için ekstra uygulamalar nelerdir?
  13. Göz altı torbasını azaltan uygulamalar nelerdir?

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