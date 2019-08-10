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Göz açıp kapayıncaya kadar hazırlayacağınız bir tarif: Mug kek

70 saniyede bir kek yapma fikri, sizce de harika değil mi? Eğer bu tarifi merak ediyorsanız, bu yazıyı okuyup uygulamanız yeterli olacaktır.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:20
Göz açıp kapayıncaya kadar hazırlayacağınız bir tarif: Mug kek

Zamanın değerli olduğu şu dönemde, 70 saniyede bir kek pişirebilmek, çok avantajlı ve dikkat çekici...

İçindeki akışkan kreması ve enfes kekiyle, canınız çektiğinde, anında yapabileceğiniz bir tarif.Peki bu tarifi sizde denemek istemez misiniz?

Malzemeler

  • 3 yemek kaşığı şeker
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı kakao
  • yarım çay kaşığı kabartma tozu
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 6 yemek kaşığı süt
  • 2 yemek kaşığı sürülebilir çikolata

Öncelikle kuru malzemeleri derin bir kap içerisine alın.

Kakao eşit bir şekilde dağılıncaya kadar karıştırın.

Ardından üzerine sıvıyağ ve sütü tek tek boşaltın.

Mikrodalgaya girebilen, herhangi bir kabın içerisine, harcınızı dökün.

En son, sürülebilir fındık kremasını tam orta kısma, bir kaşık yardımıyla yerleştirin. Hiç karıştırmadan, mikrodalga fırına koyarak, 70 saniyelik en yüksek dereceyi ayarlayın. 

İçi akışkan kremalı kekiniz hazır. Dilerseniz, krema ve meyvelerle süsleyebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 19:54
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