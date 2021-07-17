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Dünya Göstermelik seçimin yemin töreninde konuştu! Beşşar Esed'den küstah çıkış
Dünya

Göstermelik seçimin yemin töreninde konuştu! Beşşar Esed'den küstah çıkış

Suriye diktatörü Beşşar Esed, mayısta kazandığı açıklanan göstermelik devlet başkanlığı seçiminin yemin töreninde, muhalifleri "hainlikle" suçlayarak ülke topraklarının tümünde hakimiyet sağlayacaklarını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 21:16:00 -
Göstermelik seçimin yemin töreninde konuştu! Beşşar Esed'den küstah çıkış

Suriye diktatörü katil Beşşar Esed, mayısta kazandığı açıklanan göstermelik devlet başkanlığı seçiminin yemin töreninde, muhalifleri "hainlikle" suçlayarak ülke topraklarının tümünde hakimiyet sağlayacaklarını öne sürdü.

Halkın en az yarıdan fazlasının sandığa gitme imkanının bulunmadığı ülkede, mayıs sonunda sözde seçimlerden yüzde 95 oy aldığı iddia edilen Esed, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib iline saldırılarını sürdürdüğü sırada yemin etti.

Uluslararası kamuoyunun eleştirdiği sözde devlet başkanlığı seçimini kazandığı ileri sürülen Esed, Şam'daki başkanlık saraylarından birinde rejimin milletvekilleri ve kendisini destekleyenlerin önünde yemin ettikten sonra konuşma yaptı.

Suriye'de rejim ordusunun yüz binlerce sivili katlettiği uluslararası raporlara yansırken Esed, 10. yılını geride bırakan iç savaşta "halkın desteğiyle zafere ulaştıklarını" savundu.

Esed, Suriye'de siyasi çözümü savunan ve rejimin tek taraflı hazırladığı 2012 anayasasına karşı çıkan Suriyeli muhalifleri ise "hainlikle" suçladı.

İç savaşta rejimin şiddete başvuran taraf olmadığını iddia eden katil Esed, destekçilerine ekonomik çöküşe sürüklediği ülkede yeni dönemde "yolsuzlukla mücadele" sözünü verdi.

Ülke topraklarının yaklaşık yüzde 60'ına hakim olan katil Esed, konuşmasında ülkenin diğer bölgelerini de ele geçireceklerini ileri sürerek, "Ordumuza inancımız ve onunla bütünlüğümüz güvenliği sağladı. Ordumuz şimdi olmasa bile diğer bölgeleri de temizleyecektir." dedi.

Esed konuşmasında, iç savaşta alıkoyduğu ve akıbetleri hakkında haber alınamayan yüz binlerce Suriyelinin durumuna ise değinmedi.

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