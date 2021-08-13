Göstergelerde ibre yukarı yönde

Verilere göre, göstergeler yukarı yönlü eğilimini sürdürüyor. TÜİK’in haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarına göre, haziranda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 yükseldi.

İmalat sanayi yüzde 24.8

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 24,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 13,9 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 23,7 artış oldu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 2,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,1 arttı. Bir önceki çeyreğe göre de mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 1,6 yükseldi.

Perakende satış hacmi yıllık bazda yüzde 17.4 arttı

TÜİK, haziran ayına ilişkin perakende satış endekslerini de açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, haziranda yıllık bazda yüzde 17,4 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 26, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,4 arttı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, haziranda bir önceki aya göre ise yüzde 14,4 yükseliş gösterdi. Gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 27, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,6 artarken gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,3 azaldı.

Perakende ciro yükseliyor

Cari fiyatlarla perakende ciro haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 25,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 50,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 40,3 yükseliş kaydetti. Perakende ciro haziranda bir önceki aya göre yüzde 18,6 artış gösterdi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 31, otomotiv yakıtı satışları yüzde 16,1 yükseldi.

Toplam ciro endeksi yüzde 63.1'e ulaştı

TÜİK’in haziran ayına ilişkin ciro endekslerine göre ise mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi haziranda aylık bazda yüzde 9,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 63,1 yükseldi.