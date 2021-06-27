Göstere göstere araziyi 'gasp' ettiler! CHP'li vekillerden skandal 'kaçak yapı' açılışı!

CHP yönetimi, Asos'ta "Sit alanı olarak kabul edilen, kıyı kenar çizgisi ihlal edilmiş, yapı kayıt belgesindeki bina yakılıp kaçak bina yapılmış ve İnşaat mühürlenmiş ama mühür kırılmış" kaçak işletmenin açılışına katılarak yeni bir skandala imza attı.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Akaçak işyerinin açılışına başta CHP Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan olmak pek çok CHP'li katıldı.

Açılışı sosyal medya hesabından paylaşan CHP Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan, "Genel Başkan Yardımcılarımız, PM Üyelerimiz ve milletvekili arkadaşlarımla birlikte Ayvacık Assos'ta Sayın Cafer Mahiroğlu'nun Select Et ve Balık Restaurant'ın açılışını gerçekleştirdik. Bölgeye ve çalışanlarına hayırlı uğurlu olmasını dileriz." açıklamasında bulundu.

Utanmadınız mı, bu ne cesaret?

Açılışı paylaşan Tarhan'a sert tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Sorsan hak, hukuk, adalet! Bir işiniz de doğru olsun! Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu Assos’ta işyeri açıyor. Açılışta kimler yok ki? CHP tam kadro! Ama yer kaçak, yıkılacak! Daha ötesi mühürlenmiş ve mühür sökülmüş. Mühür fekkinden ceza davasına konu! Utanmadınız da bu cesaret ne?" paylaşımında bulundu.

Kimler katıldı?

Veli Ağababa (CHP Gn.Bsk.Yrd.)

Muharrem ERKEK (CHP G.Bsk.Yrd)

Seyit TORUN (CHP Gn.Bsk.Yrd.)

Ali Mahir BAŞARIR (CHP Mersin Mv.)

Mahmut TANAL (CHP İstanbul Mv.)

Ensar AYTEKİN (CHP Balıkesir Mv.)

Tahsin TARHAN (CHP Kocaeli Mv.)

Ülgür GÖKHAN (Çanakkale Bld.Bşk.)

Mesut BAYRAM (Ayvacık Bld.Bşk)

Mustafa Özacar (Gelibolu Bld Bşk)

Hakan Can (Bozcada Bld Bşk)

Erdal Doğan (Çardak Bld Bşk)

Ruhsat için başvuru yaptılar, izin verilmedi

Ayvacık İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nden yapılan açıklama da şöyle:

"İmar mevzuatına aykırı yapılaşmaları önlemek için yapılan rutin saha kontrollerinde Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Sazlı köyü, 157 ada 7 parselin güneyinde, tescil harici alan üzerinde bulunan yapıya Müdürlüğümüzce 27.05.2021 tarihinde imar kanununun 32. maddesinde istinaden tutanak tutulmuş ve yapı mühürlenerek inşaat durdurulmuştur.

2018 drone görüntüsünün daha net hali

Söz konusu alan için 2018 yılında çekilen hava fotoğraflarından da anlaşılacağı üzere, bugün itibariyle mevcut bulunan yapı, yapı kayıt belgesi alınan yapının yerine yapılmış yeni bir yapıdır. Kıyı kanunu kapsamında kamuya terk edilecek alanda bulunan yapının ilgililerince ruhsatlandırılması mümkün değildir.

157 ada 7 parsel, Orman niteliğinde olup mesire yeri olarak ihale yolu ile kiralanmıştır. Bu parselin güneyinde yapılan ruhsatsız yapı müstecir tarafından yapılmıştır. Söz konusu yapıya ait yapı kayıt belgesi izinsiz imalat nedeniyle geçerliliğini yitirdiğinden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce iptal edilecek ve akabinde il özel idaresince 3194 sayılı imar kanunu gereği idari para cezası ve yıkım kararı alınacaktır.

Yine söz konusu alan 2. Derece doğal sit alanı içerisinde kaldığından 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa göre izin alınmaksızın inşaat yapıldığı gerekçesiyle çevre ve şehircilik il müdürlüğünce savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ayvacık orman işletme müdürlüğünce müstecir tarafından sözleşmeye aykırı hareket edilmesi nedeniyle idari işlem başlatılacaktır. Ayrıca anılan yapı ile ilgili olarak müstecir tarafından Ayvacık ilçe özel idare müdürlüğüne işletme ruhsatı için başvuru yapılmış olmakla birlikte herhangi bir izin verilmemiştir."

Kaynak: Haber 7