Göster göster bitmiyor! Despot Ekrem’in dosyaları tek tek indirildi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ettiği küfür ve hakaretlerin karşılığında 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Karar nihai olmamakla birlikte, muhalifler jet hızında mağdur ayaklarına yatmaya başladı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İmamoğlu'nun Akit'i susturmak için açtığı davaların dosyalarını canlı yayında gösterdi, izleyenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde Karahasanoğlu, dosyaları tek tek gösterdikten sonra şunları söyledi:

İmamoğlu'nun dosyaları burada... İstediği kadar. İndir, bir tane daha... İndir, bir tane daha... Şikayetçi Ekrem İmamoğlu, davacı Ekrem İmamoğlu. Ne olmuş? Gidip yumruk mu atmışız? Gidip küfür mü etmişiz? Belediye çalışmalarıyla ilgili, "Şu yanlıştır, bu yanlıştır" diye haber yapmışız. Televizyondaki haberler, gazetedeki haberler... Bunlar nedir? Düşünce özgürlüğü değil mi? Haber özgürlüğü değil mi bunlar? Niçin koştun mahkemeye? Bir de bunların cezaları var. Bunlar tazminat davaları. Bir de bunların hepsinin ceza davaları açılmak üzere suç duyuruları var, davalar var.

Ben rahatsız değilim, yapsın istediği kadar. Ama riyakarlık yapmasınlar. Halkın önüne çıkıp da, "Biz düşünce özgürlüğünden yanayız ama bizi susturmaya çalışıyor birileri. İktidar bizi susturmaya çalışıyor. Bizi cezalarla sindirmeye çalışıyor" demesinler. Bak burada dosyalar.

Sen bu televizyona icra memuru gönderdin. İcra memuru göndermekle yetinmedin Ekrem İmamoğlu, telefon ettin dedin ki, haber servisinde çalıştıkları bilgisayarları kaldırın. Bunu yaptın, hak yerini buldu, demiyorum. Sadece zihniyetini ortaya koyuyorum.