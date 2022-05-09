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Dünya "Görüşmeler devam etmeli"
Dünya

"Görüşmeler devam etmeli"

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore ile barışın inşa edilmesine yönelik görüşmelerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 10:43:00 -
"Görüşmeler devam etmeli"

10 Mayıs itibarıyla görevini Güney Kore’nin yeni Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'a devredecek Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, bir veda konuşması yaptı.

Moon, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik çabaların devam etmesini umduğunu söyledi.

5 yıllık görev süresi boyunca liberal politikalar yürüten Moon, Kuzey Kore’ye karşı daha sert bir tutum sergileme sözü veren yeni lider Yoon’un döneminde de komşuları ile barışın inşasına yönelik çabaların devam ettirilmesini istedi.

Yoon, muhalefetteki Halkın Gücü Partisinin adayı olarak girdiği 9 Mart'taki Devlet Başkanlığı seçiminde oyların yüzde 48,59'unu kazanmıştı.

Yarın göreve başlayacak yeni Devlet Başkan Yoon'un, ABD ile yakınlığı koruyarak Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını hedefleyeceği belirtiliyor.

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