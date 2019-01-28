Görüşmeler başladı! Emre Mor geliyor

Galatasaray, Celta Vigo formasını giyen Emre Mor için resmi teklif yaptı. Yıldız futbolcu kiralık olarak Galatasaray'a geliyor.

Galatasaray, yıldız futbolcu Emre Mor için resmi teklif yaptı. Galatasaray sürpriz bir hamleyle kadro dışı bırakılan Emre Mor için transfer görüşmelere başladı. Emre Mor, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Galatasaray ile Celta Vigo arasında transferin detayları görüşülüyor.

Paylaşılan fotoğrafta Emre Mor'un ismi vardı

Öte yandan Galatasaray yönetimi Mustafa Cengiz önderliğinde dün gece saatlerinde teknik direktör Fatih Terim ve yardımcılarınında da katılımıyla transfer toplantısı yapmıştı. Paylaşılan fotoğrafta bulanıklaştırılmış beyaz tahtada yazan isimlerden birinin de Emre Mor olduğu iddia edilmişti.