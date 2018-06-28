Görüşmeler başladı! Dost-Sporting...

Portekiz basınında yer alan haberlerde; Bas Dost'un avukatlarının, hem aileye hem de futbolcuya yönelik tehdit mesajlarını gösterdiği belirtilerek, oyuncunun Sporting'te kalmak istemediğini kulüp avukatlarına ilettikleri belirtildi. Bas Dost'un Sporting Lizbon kulübü ile dostça bir ayrılık istediği, bu nedenle küçük bir fesih bedelini cebinden ödemeyi de kabul ettiği bilgisi veridi.



Sporting Lizbon'un avukatlarıyla süren gelişmelerden henüz bir sonuç çıkmadığı, ancak oyuncunun transferinin bu gelişmelerden alınacak sonuca netlik kazanacağı kaydedildi.