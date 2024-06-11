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Siyaset Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü! Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı
Siyaset

Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü! Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-11 17:52:00 - 2024-06-11 18:01:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel ile görüşmesini tamamlayarak CHP Genel Merkez binasından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhuriyet Halk Partisi başkanlık makamında görüştü. Görüşme yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkez binasından ayrıldı.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aracına kadar eşlik etti.

Ayrıntılar geliyor...
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