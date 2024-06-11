Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü! Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel ile görüşmesini tamamlayarak CHP Genel Merkez binasından ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhuriyet Halk Partisi başkanlık makamında görüştü. Görüşme yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.
Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkez binasından ayrıldı.
Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aracına kadar eşlik etti.
Ayrıntılar geliyor...
ÖNE ÇIKAN VİDEO