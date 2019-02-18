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Görür: "Sokak hayvanları yardıma ve bakıma muhtaç"

Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Av.

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:56
Görür: "Sokak hayvanları yardıma ve bakıma muhtaç"

Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Gülşah Görür, sokak hayvanlarının bakıma ve yardıma muhtaç olduklarını söyledi.


Av. Gülşah Görür, özel bir okulun öğrencilerine hayvan hakları konusunda seminer verdi. Okulun tiyatro salonundaki “hayvan sevgisi, hayvanların korunması ve hayvana şiddetin önlenmesi” konulu seminerde öğrencilerle interaktif bir sunum gerçekleştiren Görür, tüm canlıların yaşam hakkı olduğunu söyledi. Hayvanların tepkilerinin onların ruhsal durumlarını da yansıttığını, bu tepkilerin onların anlaşma yolunda dili olduğuna dikkat çeken Görür, özellikle sokak hayvanlarının bakıma ve yardıma muhtaç olduklarını belirtti.


Sokaktaki sağlıksız durumdaki hayvanların ilgili belediyelerin ekiplerince alınıp, hayvan barınaklarında bakım, tedavilerinin, aşılarının yapılıp, kısırlaştırıldıktan sonra aynı doğal ortamlarına bırakıldığını anlatan Görür, “İnsanların birer dostu olan hayvanların yaşam hakları olduğunu mutlaka hatırlayalım. Onlara iyi davranalım. Hayvanların yiyecek, içecek, sığınak, egzersiz, tıbbi bakım ve sevgi gibi ihtiyaçları olduğunu da mutlaka hatırlayalım” dedi.


Görür, evlerinde kedi, köpek veya farklı hayvanlar besleyenlerin dikkat etmesi gerekli unsurları da anlattı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:56
  1. doğa

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