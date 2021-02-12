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Medya Görüntüleriyle tepki çekti, sonra kovuldu! Hande Sarıoğlu’dan yeni açıklama
Medya

Görüntüleriyle tepki çekti, sonra kovuldu! Hande Sarıoğlu’dan yeni açıklama

Dans videosuyla tepki çektikten sonra işine son verilen Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 16:25:00 -
Görüntüleriyle tepki çekti, sonra kovuldu! Hande Sarıoğlu’dan yeni açıklama

Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde yüzünün yarısı peçeyle kapalı bir şekilde dans ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Sarıoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı görüntülere çok sayıda kullanıcı tepki göstermişti. Görüntüler sonrası Habertürk yönetimi Sarıoğlu'nun işine son vermişti.

Sarıoğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Spor spikeri, karşılıklı anlaşma sonucu kanaldan ayrıldığını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

Ben de renkli kişiliğimden vazgeçemeyeceğimi söyledim ve karşılıklı anlaşarak istifamı verdim. Kanalımı çok seviyorum, beni hiçbir şekilde mağdur etmedi. Ben ne yaptığımın, paylaşımlarımın farkındayım. Dans gösterim de renkliydi, bunun farkındayım. Ancak dans ettim diye de tu kaka değilim.

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