Görüntüleri paylaşıldı! Mühimmat ikmali yapan teröristler havaya uçtu
Milli Savunma Bakanlığı, mühimmat ikmali yaparken etkisiz hale getirilen teröristlerin görüntüsünü paylaştı.14 Ekim 2019 Pazartesi 11:36
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesaplarından, mühimmat ikmali yapan teröristlerin etkisiz hale getirildiği görüntüleri, "Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA’larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi." ifadeleriyle paylaştı.
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