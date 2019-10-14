Görüntüleri paylaşıldı! Mühimmat ikmali yapan teröristler havaya uçtu Milli Savunma Bakanlığı, mühimmat ikmali yaparken etkisiz hale getirilen teröristlerin görüntüsünü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesaplarından, mühimmat ikmali yapan teröristlerin etkisiz hale getirildiği görüntüleri, "Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA’larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi." ifadeleriyle paylaştı.

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