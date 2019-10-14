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Görüntüleri paylaşıldı! Mühimmat ikmali yapan teröristler havaya uçtu

Milli Savunma Bakanlığı, mühimmat ikmali yaparken etkisiz hale getirilen teröristlerin görüntüsünü paylaştı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 11:36

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesaplarından, mühimmat ikmali yapan teröristlerin etkisiz hale getirildiği görüntüleri, "Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA’larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi." ifadeleriyle paylaştı.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 11:36
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. YPG

YORUM YAZ

  • aliali41 dk önce
    MEHMETCİK HAVELLERİ YAKARAK CEHENNEME UÇURDUmaşALLAH
  • YusufYusuf43 dk önce
    Ne guzel hava uctular oyle. Atesleri bol olsun.
  • OSMANLI TORUNUOSMANLI TORUNU53 dk önce
    MAŞALLAH

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