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Görüntüleri ortaya çıktı! Ruslar Ukrayna gemisine böyle saldırdı

Karadeniz'de Rus gemisinin Ukrayna gemisine çarptığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:34

Dünya televizyonlarının son dakika olarak geçtiği görüntüler, yeni bir savaşın ilk kıvılcımı olarak gösterildi.

Rus gemisi, Ukrayna gemisine çarpıp yoluna devam etti. Ukrayra ordusu, Rusların saldırısını doğrular nitelikte bir açıklama yaptı.

"Video mahkemeye gönderilecek''

Ukrayna İçişleri Bakanı Ayakov’un da "Bu video, uluslararası mahkemeye kanıt olarak gönderilecektir. Rus saldırısına karşı, dost ülkelerin harekete geçmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 10:34
  1. ukrayna gemisi
  2. rus gemisi
  3. karadeniz

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  • AlparslanAlparslan46 dk önce
    3.DÜNYA SAVAŞI ADIM ADIM GELİYOR
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