  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altına yatırım yapacaklar aman dikkat! Dünyaca ünlü milyarder sessizliğini bozdu

Yeriniz AK Parti’nin yanı! Muhafazakar partilere çağrı

Çok acayip! Mansur Yavaş Van’da, cinsel suç mahkumu direksiyonda

Bahçeli'den Miçotakis'e sert tepki: Denize dökülen vandal dedelerinden ders almamış

Dünya Ukrayna askerini konuşuyor! Rus ordusuna tek başına direndi

Komşuda dikkat çeken gelişme! Topraklarını Rusya'ya katacaklar

Avrupa'nın gazına gelen Miçotakis Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi

Dünyada sadece Hindistan ve Fransa üretiyordu! Üretim durunca Türk doktor çok ucuza üretmeyi başardı

Polisi metrelerce sürükleyip yaralamıştı! Serbest bırakıldıktan sonra seçimlerde adaylığını açıkladı

İnternetteki ev ilanlarıyla ilgili flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem Görüntülere rağmen inkar etti! Pervin'den geri vitese takan Mansur'a fırça
Gündem

Görüntülere rağmen inkar etti! Pervin'den geri vitese takan Mansur'a fırça

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen şahsa "İnşallah" cevabını veren ve tepkilerin ardından geri vitese takan Mansur Yavaş'a fırça attı.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 15:42:00 - 2022-05-31 16:56:44

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ın Van'da "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" ifadesini kullanan şahsa "İnşallah" demediğine yönelik ABB'den yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Buldan, "Kimse sizin inşallahınıza kalmadı, maşallah halkımızın da bizim de sizin önünüze geçecek gücümüz de sözümüz de var, bu bize yeter artar!" dedi ve Yavaş'ı "korkak siyaset" yapmakla suçladı.

Ne olmuştu?

Yavaş'ın, Van'daki esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın kendisine "Bizi bu dertten kurtarın. Selahattin Demirtaş’ı da istiyoruz" demesi üzerine "İnşallah" ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Basın'dan yapılan açıklamada, adeta vites geri takıldı.

Açıklamada "Sayın Başkan, yüzlerce insanın bulunduğu gürültülü ortamda yönetimsel şikâyetini dile getiren bir kişiye sıkça ‘inşallah’ sözüyle yanıt vermiştir. Özellikle ‘Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz’ sözüne bu yanıtın verildiği şeklindeki manipülatif haberler gerçeği yansıtmamaktadır… Hal böyle iken özel demeç verilmiş gibi atılan başlıklar, kesilip biçilen videolar ve dev bir trol organizasyonu ile yapılan suni algılar, gerçeğin karşısında hapsolmaya mahkûmdur" denilmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Serdar Özkonuşur

Pervin Buldanın açıklaması bile mansur yavaş ile danışıklı dövüş .
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay