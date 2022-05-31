Görüntülere rağmen inkar etti! Pervin'den geri vitese takan Mansur'a fırça

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ın Van'da "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" ifadesini kullanan şahsa "İnşallah" demediğine yönelik ABB'den yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Buldan, "Kimse sizin inşallahınıza kalmadı, maşallah halkımızın da bizim de sizin önünüze geçecek gücümüz de sözümüz de var, bu bize yeter artar!" dedi ve Yavaş'ı "korkak siyaset" yapmakla suçladı.

Ne olmuştu?

Yavaş'ın, Van'daki esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın kendisine "Bizi bu dertten kurtarın. Selahattin Demirtaş’ı da istiyoruz" demesi üzerine "İnşallah" ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Basın'dan yapılan açıklamada, adeta vites geri takıldı.

Açıklamada "Sayın Başkan, yüzlerce insanın bulunduğu gürültülü ortamda yönetimsel şikâyetini dile getiren bir kişiye sıkça ‘inşallah’ sözüyle yanıt vermiştir. Özellikle ‘Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz’ sözüne bu yanıtın verildiği şeklindeki manipülatif haberler gerçeği yansıtmamaktadır… Hal böyle iken özel demeç verilmiş gibi atılan başlıklar, kesilip biçilen videolar ve dev bir trol organizasyonu ile yapılan suni algılar, gerçeğin karşısında hapsolmaya mahkûmdur" denilmişti.