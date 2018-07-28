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Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Su içişinden tespit etti

Seydikemer ilçesinde köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayıp sürükleyerek işkence eden R.D.’nin köpeği kaçırdığı ortaya çıktı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 08:17
Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Su içişinden tespit etti

Seydikemer’de çekilen köpeğe işkence videosu Tüm Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Aracın arkasına bağladığı ip ile sürükleyen R.D. olayı ardından gözaltına alınmış, 4 bin 252 lira ceza alarak serbest bırakılmıştı. Köpeğin kendine ait olduğunu söyleyen R.D.’nin köpeği Bodrum’dan kaçırdığı iddia edildi.

Köpeğin kendine ait olduğunu öne süren Can Şenkal, televizyon izlerken köpeğin su içme şekli dikkatini çekerek haberleri araştırmaya başladı. 29 Mart’da kaybolan ve 1 hafta bekledikten sonra 5 Nisan’da ise kayıp ilanı veren Şenkal, 5 ay boyunca köpeğinden haber alamayınca öldüğünü düşündü.

0-1 yaşındayken aldığı ve elleri ile büyüttüğü köpeğin geçmişten kalan yaralarını inceleyen Şenkal, köpeğin kendine ait olduğunu anladı. Köpeğin isminin 'Paşa' olduğunu söyleyen Şenkal, köpeğini bulduğu için sevinç yaşarken işkence gördüğü için ise büyük üzüntü yaşadı. Kimliği ve tüm evraklarının kendinde mevcut olduğunu anlatan Şenkal, köpeğe işkence yapan adam hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Şenkal, köpeğini su içmesinden tanıdığını ifade ederek “İzlediğim ilk videoda bunun bir hayvana yapılmasından inanılmaz etkilendim. 'Acaba benim köpeğim midir?' diye videoyu kısa süre izlemek zorunda kaldım. Köpeğimin bu kadar zayıflamayacağını düşündüğüm için bu benim köpeğim değil dedim. Bugün şans eseri haberleri izlerken bu olayın haberi tekrar yayınlandı. Bir yandan iş yaparken bir yandan da sadece haberin sesini duyuyordum. Benim köpeğimin su içişinin sesi hiçbir zaman kulağımdan gitmezdi. Çünkü çok fazla su içer ve farklı bir şekilde içerdi. Su içişinden dolayı bir anda dikkatimi çekti ve haberi izlemeye başladım. Sonra benim köpeğim Paşa olduğunu hissettim. Haberi araştırmaya başladım. Eşime bile haber vermeden son çekilen fotoğraflarını incelemeye başladım belki yanılıyor olabilirim diye. Ama burnunda eskiden kalan izlerin aynı bu köpekte de vardı. Tekrar tekrar baktım resimlere bende olan resimlerle karşılaştırdığımda köpeğin benim olduğunu anladım” ifadelerini kullandı.

KÖPEĞİN KİMLİĞİ DE VAR

Köpeğinin tüm evraklarının tam olduğunu söyleyen Şenkal, “Karnesinde ismi, yaşı ve tüm her şeyi yazıyor. Köpeğin sahibi tarafından işkenceye uğradığı yazıyor ama bu yanlıştır. O köpeğin sahibi benim. Benim köpeğim evimden Mart ayının son haftalarından kaçırıldı. Bununla ilgilide yetkili birimlere hayvan hakları ile ilgilenen dernekler, sosyal medya paylaşım sitelerine başvurularımızı yapmıştık 5 Nisan’da. Barınak yetkililerinde Tüm Muğla'ya haber salmıştık 5 aydır bir haber alamadığımız için öldü sanarak ümidi kesmiştik. 5 ay sonra böyle bir caninin arabasında işkence görerek bulunması bizi çok üzdü, ölmemesi ise bizi sevindirdi” şeklinde konuştu.

DAVA AÇACAK

Köpeğin sahipsiz olduğu için serbest bırakıldığından üzüntü duyduğunu da söyleyen Şenkal, “Bu caniyi Allah'a havale ediyorum. Bu vicdansız cani için hukuki işlem başlatılmış ama sahipsiz köpek olduğu için serbest kalmış. Bugünden itibaren avukatlarım aracılığıyla her türlü yasal hakkımı kullanacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Bir hayvan ya da bir insan, nefes alan Allah'ın yarattığı herhangi bir varlığa yapılmaması gereken bir işkence benim köpeğime yapıldı. Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 08:17
  1. Muğla
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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