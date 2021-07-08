Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! İşte rezaletin failleri

Dün İstanbul'da bir otelde büyük bir rezalete imza atıldı. Best Model of Turkey 2021 yarışmasının final elemelerinin ortaya çıkan görüntüleri büyük bir infiale neden oldu. Genç nesilleri ahlaki açıdan zehirlemek adına ortaya çıkarılan bu ahlaksız yarışmaların, İstanbul'da bir otelde düzenlenen elemelerinde çok sayıda kız ve erkeğin bir salonda yarı çıplak toplandığı görüldü.

Türk halkı büyük tepki gösterdi

Onlarca kız ve erkeğin yarı çıplak karma halde bir salonda toplandığı görüntüler, sosyal medyaya düşmesinin ardından büyük tepki topladı. Çok sayıda duyarlı vatandaş, rezil yarışmalara tepki göstererek bu görüntülere tepki gösterdi. Ancak, toplumumuzun ahlakını bozan bu görüntüler ne ilk ne de son olacak.

Peki Türkiye'de nasıl başladı?

Türkiye'de Cumhuriyet'in kurulmasının ardından Batı hayranlığıyla çıkarılan bir takım kanunlarla, Türkiye'yi kültüründen uzaklaştırmak isteyen güçler, bazı maşalarla harekete geçti. Bunların başında ise bugün de hala yayınlanmakta olan Cumhuriyet Gazetesi vardı. Türkiye'de kadın bedenini ‘cinsel bir obje’ olarak görerek düzenlenen ilk sözde güzellik yarışması Cumhuriyet Gazetesi öncülüğünde 1932 yılında gerçekleştirildi.



“Müsabakaya her namuslu Türk kızı iştirak edebilir”

Cumhuriyet Gazetesi, ahlaksızlığı Türkiye'ye yaymakta o kadar kararlıydı ki, sözde güzellik yarışmasının Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan ilan kapağında, “Müsabakaya her namuslu Türk kızı iştirak edebilir” ifadelerine bile yer verildi. Yarışmayı Türkiye temsil eden Keriman Halis Ece kazandı.

"Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz"

Yarışma jürisinin başkanı, Keriman Halis Ece’nin yarışmayı kazanması sonrası kürsüye gelerek “Sayın jüri üyeleri, bugün Avrupa’nın, Hıristiyanlığın zaferini kutluyoruz. 1400 senedir dünya üzerinde hâkimiyetini sürdüren İslamiyet artık bitti.” ifadelerini kullandı. jüri üyesinin bu sözleri düzenlenen sözde güzellik yarışmasının asıl amacının Batı ve Hıristiyan kültürünü İslam coğrafyasına empoze etmek olduğunu ortaya koydu.

Ne zaman dur denecek?

Cumhuriyet Gazetesi tarafından 1932 yılında fitili ateşlenen bu ahlaksızlık günümüzde birçok farklı isim ve yarışmayla devam ediyor. Toplumumuzun ahlak ve kültürümüzü bozan, gençlerimizi zehirleyen bu kirli ellere ne zaman dur deneceği ise henüz bilinmiyor.