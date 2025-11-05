Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı: Kocaeli'de 10 yaşındaki çocuk ailesi ile birlikte sigara içti! Tepki yağdı

Türkiye’de neredeyse her gün şaşkınlık veren görüntüler ortaya çıkarken bu kez adres İzmit oldu. Edinilen bilgiye göre olay Yeni Cuma'da gerçekleşti. 10 - 12 yaşlarında olduğu düşünülen çocuğun ailesi olduğu iddia edilen iki kişiyle yan yana oturup sigara içtiği görüntüler tepki çekti. Olayı gören vatandaşlar ise karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Çevresine aldırış etmeden sigara içen çocuğun rahat tavırları kadar, ailesinin olaya hiçbir tepki göstermemesine tepki yağdı! O esnada bölgeden bulunan bir vatandaş ise durumu fark ederek kayda aldı.