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Görüntüler ortaya çıktı! Soyer'den Türkeş'i çılgına çeviren sözler

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Başarılı bir hukukçu' diye tanımladığı CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in 12 Eylül döneminde görev yapan savcı babası Nurettin Soyer'in suçlamaları karşısında verdiği cevaplar ortaya çıktı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 09:55

2 Eylül'ün başsavcısı Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne CHP-İYİ Parti ittifakı tarafından aday göstermesi tartışmalara sebep olmuştu.

Kılıçdaroğlu Soyer'e sahip çıktı

Özellikle Alparslan Türkeş'e attığı iftiralarla ceza almasını sağlayan, ülkücü gençlerin idamına sebep olan Soyer'e Kemal Kılıçdaroğlu sahip çıkmıştı.

Kılıçdaroğlu, Alparslan Türkeş’in idamını isteyen, ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu ile 17 yaşındaki solcu Erdal Eren’in idam kararının altında imzası bulunan işkenceci Nurettin Soyer için 'iyi bir kamu görevlisi, başarılı bir hukukçu' demişti.

'Nereden bulmuş bunu savcı?'

Arşiv görüntülerinde de Alparslan Türkeş'in Soyer'e, attığı iftiralardan dolayı tepki gösterdiği, 'benim kitabımın hiçbir yerinde, iddianamede yer alan cümle yok. Böyle bir yazım yoktur. Nereden bulup da koymuş bu savcı bunu?' dediği görülüyor.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 10:05
  1. İzmir
  2. alparslan türkeş
  3. nurettin soyer
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. tunç soyer

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