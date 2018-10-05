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Görüntüler ortaya çıktı! Silahlı ve maskeli keşif

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün evinin bulunduğu apartmanın maskeli kişiler tarafından izlendiği ortaya çıktı.

05 Ekim 2018 Cuma 06:42
Görüntüler ortaya çıktı! Silahlı ve maskeli keşif

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün evinin bulunduğu apartmanın maskeli kişiler tarafından izlendiği ortaya çıktı.

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün evinin kar maskeli ve silahlı şahıslar tarafından gözetlendiği ortaya çıktı. Güvenlik kamera kayıtlarından, etrafı kolaçan ettikten sonra araçtan inen eli silahlı 2 şahsın binaya girmeye hazırlanırken bir apartman sakininin çıkması üzerine kaçtıkları belirlendi.

40 DAKİKALIK KEŞİF

İçerisinde 3 kişinin bulunduğu bir araç saat 20.30 sıralarında Külünk’ün Üsküdar’da evinin bulunduğu sokağa geldi. Sokakta birkaç tur atan şahıslar daha sonra araçtan inerek Külünk’ün evini gözetledi. Yeniden araca binen şahıslar, aracı evine önüne yanaştırdı. Şahısların, aracın yönünü kaçış istikametine göre ayarlaması da dikkat çekti.

HER İKİ KAPI DA AÇIK BIRAKILDI

Yeni Şafak'tan Osman Özgan'ın haberine göre; Yaklaşık 40 dakika boyunca evin etrafında dolanan şahıslardan ikisi etrafı kolaçan ettikten sonra kar maskeleriyle araçtan indi. Bu sırada şahıslar, kolay kaçabilmek için aracın her iki kapısını da açık bıraktı. Güvenlik kamera kayıtlarına göre saat bu sırada 21.40’ı gösteriyordu. Birinin elinde silah olduğu anlaşılan şahıslar binaya doğru ilerledikleri sırada bir apartman sakininin kendilerine doğru geldiğini fark etti. Panikleyen şahıslar daha sonra araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Söz konusu olayın herkesin ayakta olduğu ve bütün dairelerin ışığının yandığı akşam saatlerinde yaşanması, şahısların kar maskeli ve profesyonel hareket etmesi bunun, basit bir hırsızlık olayı olmadığı ihtimalini güçlendirdi.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 06:42
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