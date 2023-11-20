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Yaşam Görüntüler ortaya çıktı! İşte batan geminin son anları
Yaşam

Görüntüler ortaya çıktı! İşte batan geminin son anları

Yeniakit Publisher
2023-11-20 16:01:00 -

İçişleri Bakanı Yerlikaya batan geminin son görüntüsünü paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kötü hava koşulları nedeniyle batan geminin son görüntüsünü paylaştı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, batan "Kafkametler" adlı geminin son görüntüsünü paylaştı. Yerlikaya, "Rusya Temryuk Limanı'ndan aldığı yükünü 12 personeliyle Aliağa'ya getirmek üzere sefere çıkan Kafkametler gemisi, kötü hava koşulları nedeniyle Karadeniz Ereğli Limanı önlerine demirlemiş ancak askeri mendireğine doğru sürüklenmiş, mendireğe çarparak batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebattan 1 gemicimizin maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 11 mürettebatımızın arama ve kurtarma çalışmaları; 2 karakol uçağı, 1 helikopter, 2 devriye botu, 4 SAK Timi, 295 araç, 795 personel ile devam ediyor. Geminin son görüntüsü ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı" dedi.

Hiçbir haber alınamadı! Batan gemidekilerin isimleri belli oldu
Hiçbir haber alınamadı! Batan gemidekilerin isimleri belli oldu

Aktüel

Hiçbir haber alınamadı! Batan gemidekilerin isimleri belli oldu


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