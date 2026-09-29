Görüntüler olay olmuştu! Havai fişekli ‘kız İsteme’ye soruşturma
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Burdur’da, kız istemeye giderken havai fişek atan şahıs hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak suçundan soruşturma başlatıldı.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 27 Eylül günü saat 19.30 sıralarında Konak Mahallesi Eski Adliye Caddesi üzerinde meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, kız isteme bahanesiyle havai fişek attığı tespit edilen Ö.T. hakkında "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak" suçu çerçevesinde soruşturma başlatıldığı bildirildi.