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Gündem Görüntüler infiale neden oldu! Acımasız baba sosyal medyadan canlı yayınladı
Gündem

Görüntüler infiale neden oldu! Acımasız baba sosyal medyadan canlı yayınladı

Dört çocuğa sahip acımasız babanın, sosyal medyadan canlı yayınladığı skandal görüntüler infiale neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 13:28:00 -

Mersin’de 4 çocuk babası bir adam, skandal bir olaya imza attı. Sosyal medyada prim kasmak isteyen acımasız baba, 4 çocuğunu tekme tokat dövdü.

Mersin’in Toroslar ilçesinde çocuklarına şiddet uygulayan baba Halil Y. Utanmadan bir de o görüntüleri sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Yapılan ihbarlar üzerine Emniyet ekipleri harekete geçti.

Çocuklar, esirgeme kurumuna gönderildi

Acımasız baba göz altına alınırken, eve giden Aile İçi Şiddetle Mücadele ekipleri 16 yaşındaki F.Y. ‘yi, 13 yaşındaki C.Y.’yi, 9 yaşındaki A.Y.’yi ve 7 yaşındaki E.Y’yi alarak Çocuk Esirgeme Kurumu’na teslim etti.

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Yorumlar

hus cos

çocuklar kurtuldu .peki anneleri ne oldu. baba nasıl olsa adli kontrol saçmalıgı ile serbest bırakılır.
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