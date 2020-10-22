Görüntüler Ermenistan gündemini altüst etti! SİHA korkusuyla tutuştular
İşgal altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın cephe hattında yaşadığı Bayraktar TB2 SİHA korkusu kameralara yansıdı.
Azerbaycan'ın işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı yeniden kazanma mücadelesi devam ediyor.
27 Eylül'de başlayan çatışmalar ara vermeden sürse de Ermenistan cephesinde büyük zayiat var.
Bir süre cephe hattına giden Harutyunyan ve korumalarının SİHA korkusu kameralara yansıdı.
Ortaya çıkan görüntülerde korumalar tedirgin bir şekilde havayı izliyor.