Görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü! 'Hizbullah'ı vurmadan önce haber veriyorlar'

18 Nisan’da uluslararası haber kanalları ilginç bir video yayınladı. Hizbullah ile İsrail arasındaki iletişime dair yeni iddiaların ortaya çıkmasına sebep olan videoda şunlar görünüyor:

Suriye’nin Lübnan sınırına yakın bir bölgede Hizbullah milisleri lüks bir araçta ilerlerken, bir anda aracın yakınına bir füze atılıyor. Hizbullah milisleri aracı hemen yolun kenarına çekiyor ve araçtan kaçıyorlar.

Yaklaşık 20 saniye sonra araca geri geliyor ve aracın içindeki eşyalarını alıp yeniden uzaklaşıyorlar. Yaklaşık 30 saniye sonra da İsrail insansız hava aracının söz konusu aracı vurduğu görülüyor.

The New York Times gazetesinde 23 Nisan 2020 tarihinde bu video ile alakalı yayınlanan yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Hizbullah militanları, kendilerine bir saldırı yapılacağını hatta ne zaman yapılacağını biliyor gözüküyorlar.

İsrail’in bu saldırısında kimse ölmedi veya yaralanmadı, zaten amaç da buydu. Hizbullah militanlarını taşıyan cipin yakınına ilk önce uyarı füzesi atılıyor. Bu atış, araçtakilere kaçmak için zaman tanıyor."

Üst düzey bir Ortadoğu ülkesi istihbarat yetkilisine göre bu saldırı Hizbullah’a “Sizi öldürmesek bile görebiliyoruz” mesajı vermek için düzenlendi.

"Savaşa sebep olmamak için"

Bazı İsrail ve Ortadoğu uzmanlarına göre İsrail, Suriye'deki Hizbullah mensuplarının konvoylarını bombaladığında, onları öldürmemek ve Lübnan’da yıkıcı bir savaşa neden olmamak için önceden onları uyarma politikasını uyguluyor.

Bu video, İsrail ile Hizbullah arasında gayri resmi kuralları olan gizli bir anlaşmayı da ortaya çıkarmış oldu. Her iki taraf, ne zaman başlayacağını bilmedikleri savaş için hazırlanırken, savaşı başlatan taraf olmaktan da kaçınıyor.

İsrail’in, şimdiye kadar orta çıkmamış olan, Suriye’deki saldırı öncesi haber verme politikası, kendi sınırında yer alan Hizbullah’la olan ilişkisini ortaya koyuyor. Suriye’de İranlı milislere yönelik defalarca saldırı düzenleyen İsrail, genel olarak Hizbullah militanlarını vurmaktan kaçınıyor.

İran'a yakınlığıyla bilinen bir yetkiliye göre İsrail, Suriye’deki Hizbullah üslerini vurmadan önce Hizbullah militanlarını arıyor ve üssü boşaltmalarını söylüyor.

"Gizli bir anlaşma" iddiası

Lübnan'ın büyük bir bölümünü yok edebilecek bir savaştan korkan Hizbullah’ın da son yıllarda İsrail’e yönelik can kaybıyla sonuçlanacak bir saldırıdan özenle kaçındığı dikkati çekiyor.

The New York Times’ta yayınlanan bu değerlendirmeye göre İsrail ve Hizbullah, aralarında bir savaşın patlak vermesine sebep olmamak için böyle davranıyor.

Öte yandan, İsrail ile Hizbullah arasında yıllar önce varılan gizli bir barış anlaşmasının olduğunu iddia edenler de var. Hizbullah'ın ilk Genel Sekreteri Subhi Tufeyli de bunu iddia edenler arasında yer alıyor.

Tufeyli, Hizbullah ile İsrail’in uzun zaman önce gizli bir anlaşma yaptığını ve İsrail’in böylece kuzey sınırını güven altına aldığını ve bu gizli anlaşmanın Suriye savaşında ortaya çıktığını öne sürüyordu.

Kaynak: Mepa News