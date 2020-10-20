Görüntüler Azerbaycan-Ermenistan cephe hattından geldi! Fuzuli'de 27 yıl sonra duygu dolu anlar

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmalar sürerken, Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri almaya devam ediyor. İşgalden kurtarılan Fuzuli kentinde ise 27 yıl sonra ilk ezan okundu. O sırada çekilen bir videodaki Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yer alması dikkat çekti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Hadrut, Cebrail, Gubadlı ve Zengilan yönlerinde direnmeye çalışan Ermenistan güçlerine karşı operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği belirtildi.

Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerine ait 2 adet T-72 tank, 4 adet Grad füze sistemi, 1 adet D-30 obüsü ve 5 aracı imha ettiği bildirildi.

Duygulandıran anlar

Öte yandan işgalden kurtarılan Fuzuli kentinde ise 27 yıl sonra ezan okunmaya başlandı. İlk ezanın videoya alındığı anlarda Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının birlikte dalgalanması izleyenleri duygulandırdı.