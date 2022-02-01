Görüntüler açılacak soruşturmalarda delil olacak! MOBESE kameraları tam da bu işler için lazım

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevini savsakladığı halde, "Özel hayatım ihlal ediliyor" diyerek, bir suçu ortaya çıkarmak için kullanılan mobese kameraları hakkında algı oluşturmaya çalıştığı açıklamaları masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Mobese kameraları bize tam da bu işler için lazım. Birisi bir araca çarptı, kaçtı. Veya silahlı saldırı oldu. Mobese kameraları hemen orada hem savcının hem de emniyetin bir anlamda yardımcısı oluyor. Aynı şekilde, eğer görevini suistimal eden, görevi başında olmayan bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı varsa ve ilaveten, kar küreme araçları basın ekspres yolunu, İSTOÇ'taki yan yolları temizlemesi gerekirken gidip Sarıyer'deki bir balıkçının önünü temizlemeye çalışıyorsa, bunlar mobese kamereları ile kayıt altına alındığı an itibariyle onlardan yararlanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında veyahut da yol bakım müdürlüğü hakkında açılacak olan soruşturmada delil olacak. Tam da mobese kamereları bu tür kasdi olabilir, taksirli olabilir... Bunlarda savcının, emniyetin gerçeğe ulaşması için yardımcı unsurlardır.

Mobese kameralarını adeta süs olsun diye asılmış gibi gösteren Ekrem İmamoğlu, "Özel hayatımız mahrum ediliyor..." Sen, millet kar altında mahkumiyet yaşarken balıkçıya gitmezsen o mobese kamerası da seni kayıt altına almamış olur.