Görüntülendi! Bilinen en büyüğü

Hubble Uzay Teleskobu, "evrende bilinen en bütün ve en büyük Einstein halkalarından birini" görüntüledi.

ScienceNews sitesinin haberinde, Ocak Takımyıldızı'nın ev sahipliği yaptığı GAL-CLUS-022058'e şeklinden ötürü "Molten Halkası" takma ismi verildiği, halkanın, birbirlerine 4 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan, muhtemelen etkileşim içindeki 2 galaksinin görüntüsü olduğu bildirildi.

Ön plandaki oval galaksinin çekim kuvveti sebebi ile bu görüntünün oluştuğu belirtildi.

Hubble verilerini inceleyen gök bilimciler, "İlk kez (teorik fizikçi Albert) Einstein'in genel görelilik teorisinde varlığına dair kuram ortaya koyulan bu nesnenin sıra dışı biçimi, çekimsel kırılma süreciyle açıklanabilir. Bu süreçte, çok uzakta parlayan ışık, kaynak ile gözlemci arasındaki nesnenin çekim etkisiyle bükülür." değerlendirmesini yaptı.