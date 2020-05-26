Görüntü Türkiye'den! "Korona korona olalı böyle önlem görmedi"

Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Türkiye'de de hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde kaydedilen bir görüntü, pandeminin hayatımıza olan etkisini de gözler önüne serdi. Araba kullanan bir vatandaş kendisinin taktığı maskeyi yetersiz bulmuş olsa gerek ki aracına da maske takmayı ihmal etmedi.

"Korona korona olalı böyle önlem görmedi"

Bu görüntü, şahit olanların yüzünde gülümsemeye neden oldu. Olaya tanık olan bir vatandaş, "Korona korona olalı böyle önlem görmedi" yorumunda bulundu.