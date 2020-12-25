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Sağlık Görüntü İstanbul'dan! Tramvay kapısı kalabalıktan kapanmadı
Sağlık

Görüntü İstanbul'dan! Tramvay kapısı kalabalıktan kapanmadı

Hafta sonu sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile İstanbul'da toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 20:25:00 -
Görüntü İstanbul'dan! Tramvay kapısı kalabalıktan kapanmadı

İstanbul'da, Fatih Aksaray'da meydana gelen yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı uygulanamadı. Yoğunluk sebebi ile adeta tıka basa dolan tramvayın kapısının kapanmadığı görüldü.

Akşam 16.00'dan itibaren başlayan yoğunluk 19.00 itibarıyla daha da arttı. Toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun yanı sıra trafikte de manzara farklı olmadı. Araçlar yaşanan trafik sebebi ile adeta adım adım ilerledi.

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