Görüntü İstanbul'dan! Tramvay kapısı kalabalıktan kapanmadı
Hafta sonu sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile İstanbul'da toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşandı.
İstanbul'da, Fatih Aksaray'da meydana gelen yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı uygulanamadı. Yoğunluk sebebi ile adeta tıka basa dolan tramvayın kapısının kapanmadığı görüldü.
Akşam 16.00'dan itibaren başlayan yoğunluk 19.00 itibarıyla daha da arttı. Toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun yanı sıra trafikte de manzara farklı olmadı. Araçlar yaşanan trafik sebebi ile adeta adım adım ilerledi.