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Görülmemiş olay! Tüm bakanların istifasını istedi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da Cumhurbaşkanı Lenin Moreno, tüm bakanların istifasını istedi.

23 Kasım 2018 Cuma 23:27
Görülmemiş olay! Tüm bakanların istifasını istedi

Ekvador’da Cumhurbaşkanı Lenin Moreno, Bakanlar Kurulundaki tüm bakanlardan istifa etmelerini istedi.

Güney Amerika ülkelerinden Ekvador’da ülkenin Cumhurbaşkanı Lenin Moreno, Bakanlar Kurulunun her bir üyesinin performansıyla ilgili yaptığı değerlendirme sonrasında tüm kabine üyelerini istifaya davet etme kararı aldı. Ulusal Haberleşme Sekreterliğinden yapılan açıklamada cumhurbaşkanının 2018'in son çeyreğinde bir değerlendirme sürecine girdiği belirtilerek, "Cumhurbaşkanı Lenin Moreno, tüm kabinesinin istifasını talep etti" ifadelerine yer verildi.

2017'den beri görevde

Açıklamada neden istifalarının istediğinin ise zaman içinde vatandaşlara duyurulacağı belirtildi. Bu talep Cumhurbaşkanı Moreno’nun, geçen Mayıs ayından beri bakanların istifasını istediği ikinci açıklama oldu. Bu durum Ekvador siyasetinde pek yadırganmasa da bir yıl içinde ikinci kez istifaların istenmesinin alışılmış bir durum olmadığı belirtildi.
Mayıs ayında yapılan değerlendirmeden sonra bakanlar kurulunun birkaç üyesi değiştirilmişti. Lenin Moreno’dan önce 2007 ve 2017 yılları arasında ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Rafael Coorea da birkaç kez kabine üyelerinden istifa etmelerini istemişti.

Moreno, Mayıs 2017'de iktidara geldi. Moreno’nun yönetimi boyunca ulusal sekreterlerinin ve danışmanlarının yüzde 60'ından fazlası gönüllü olarak istifa etti.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 23:27
  1. Ekvador
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