AGİT Çalışma Grubu, en son gözlem misyonları çerçevesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait en az 93 tankın Donbass'taki ön cephe alanlarından aniden kaybolduğunu tespit ettiğini bildirdi.

AGİT Özel İzleme Heyeti'nin raporunda, "Toplamda, 121 Ukrayna ordusu tankı ve 14 kundağı motorlu topçu birliği ön saflarda ön saflarda bulunuyordu, ancak şu anda beyan edilen pozisyonlarda sadece 28 tank bulundu" ifadeleri yer aldı.

Kiev'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.