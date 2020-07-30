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Yerel

Görülmemiş olay! Ahıra giren yılan boğaları telef etti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde besicilik yapan Hasan Horasan'ın kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı yılan sokması sonucu telef oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 21:11:00 -

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Karagözler Mahallesi'nde yaşayan Hasan Horasan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteğiyle 6 yıl önce besi ahırı kurdu. Horasan'ın her biri 600-700 kilogram ağırlığındaki 3 büyükbaş hayvanı, son 3 ay içinde yılan sokması sonucu telef oldu.

Hem güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi hem de veteriner hekim tarafından yapılan kontrolde hayvanların yılan sokması sonucu telef olduğu belirlendi.

"6 yıldır ilk kez şahit oluyorum"

Besici Horasan, 6 yıldır besi ahırının olduğunu, yılan sokmasına ilk kez şahitlik ettiğini söyledi.

Çiftliği, devlet desteğiyle kurduğunu anlatan Horasan, son olarak 4 gün önce bir büyükbaş hayvanının yılan sokması sonucu telef olduğunu belirtti.

"3 ay içinde 3 hayvanımı yılan soktu"

Horasan, "Son 3 ay içinde 3 hayvanımı yılan soktu. Yılan 3 metreydi. Kamerayı incelediğimizde görüntülerde yılan hayvanın bedenine dolanıyor ve zehirlenerek olduğu yere düşüyor." dedi.

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