Görülen rüyaları neden hatırlamayız? Gece görülen rüya nasıl hatırlanır?

Araştırmacıların elde ettiği verilere göre beyinde bulunan temporo-parietal kavşak ile bilgi işlem merkezinde buluşan paralellere sahip bireylerin rüyalarını daha rahat bir şekilde hatırladığı belirtildi. Beyin bu bölgesinde oluşan aktivite artışı rüyaların kodlamasını kolaylaştırdığı ve bellekte daha rahat saklandığını belirtildi.

Yani araştırmadan çıkarılan sonuca göre uyandığında rüyalarını hatırlayabilen kişilerin rüya görme sırasında yarı uyanıklık hale gelmesi ile beynin rüyayı kaydetmesini kolaylaştırdığı ve bu aktivitenin daha kusursuz bir uyku yaşayanlar göre daha rahat hatırlamayı kolaylaştırdığı belirtildi.

Buradan da anlaşılacağı üzere uyanmaya yakın bir halde görülen rüyalar zihinde yer ederken tam uyku halinde görülen rüyaları anımsamak pek mümkün olmuyor. Bunda görülen rüyanın kişinin psikolojisine etkisi de önemli ölçüde etkili. Zira bizim önemsediğimiz, üzerine düşündüğümüz konularla ilgili bir rüya görüyorsak onu unutmamız imkansız gibi.