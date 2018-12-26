Görmez'in aracına ağaç devrildi

Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in içinde bulunduğu aracın üstüne ağaç devrildi.

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez'in içinde bulunduğu aracın üzerine ağaç devrildi.

Yara almadan kurtuldu

Öğlen sularında Ankara Valisi Vasip Şahin ile görüşmek üzere Ankara Valiliğine gelen Mehmet Görmez'in araçtan ineceği sırada gerçekleşen kazada araç şöförü İbrahim Er bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Diyanet İşleri eski Başkanı Görmez ise olaydan yara almadan kurtuldu.