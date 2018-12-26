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Görmez'in aracına ağaç devrildi

Ankara'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in içinde bulunduğu aracın üzerine ağaç devrildi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 19:05
Görmez'in aracına ağaç devrildi

Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in içinde bulunduğu aracın üstüne ağaç devrildi.

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez'in içinde bulunduğu aracın üzerine ağaç devrildi.

Yara almadan kurtuldu

Öğlen sularında Ankara Valisi Vasip Şahin ile görüşmek üzere Ankara Valiliğine gelen Mehmet Görmez'in araçtan ineceği sırada gerçekleşen kazada araç şöförü İbrahim Er bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Diyanet İşleri eski Başkanı Görmez ise olaydan yara almadan kurtuldu.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 19:05
  1. Ankara
  2. Mehmet Görmez
  3. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez

YORUM YAZ

  • ibrahim yalçınibrahim yalçın22 dk önce
    Şu makam aracına mı
  • AlperAlper23 dk önce
    Acaba ,ilahi ikazmı?Faiz,kumar,rant vb.Kuranın yasakları?Kuranın öğretileri,israf,liyakat,iştişare,adalet,temel insan hak. vb.?El üstündemi?Yoksa gözardı mı?
  • ŞefikŞefik30 dk önce
    Degerli bir adamdi. En azindan hakkinda kanitlanmis suç yok. Boyle degerli insanlardan en basta devlet yararlanmali ve onlari korumali. Onlari korumak ise onlara verilebilecek en buyuk ödül bence. Aselsan muhendisleri ve Muhsin Yazicioglu deger sahibi adamlardi ve yok edildiler. Dıs baglantili Suikast oldugunu dusunuyorum.

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