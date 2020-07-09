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Teknoloji

Görme ve dokunma duyuları arasında bir bağlantı keşfedildi

Bilim insanları, yürüttükleri bir çalışma sonucu, dokunma ve görme arasında yeni bir bağlantı keşfettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 05:38:00 -
Görme ve dokunma duyuları arasında bir bağlantı keşfedildi

New York Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir çalışma sonucu, dokunma ve görme arasında yeni bir bağlantı keşfettiklerini açıkladı.

'Nature Communications' dergisinde yayınlanan çalışma kapsamında, katılımcıların parmaklarına titreşim gönderen bir cihaz bağlandı. Daha sonra katılımcılardan, yüksek frekanslı ve düşük frekanslı olmak üzere iki tür titreşimi ayırt etmeleri istendi.

Bu süreç esnasında bilgisayar monitörüne bakan katılımcıların gözlerindeki küçük hareketler incelendi.

Katılımcıların cihaza bağlı olan parmaklarına titreşim gönderilmeden önce aynı cihazdan bir ipucu verildi. Verilen ipucu ve gönderilen titreşim arasındaki zaman farkı, bazı katılımcıların titreşimin tam olarak ne zaman olacağını daha doğru bir şekilde tahmin etmelerini sağladı.

Titreşimin gönderileceği zamana yaklaştıkça gözlerdeki mikro hareketler azalmaya başladı. Mikro hareketler azaldıkça da katılımcıların yüksek ve düşük frekanslı titreşimler arasındaki farkı ayırt etme yeteneklerinin arttığı gözlemlendi.

Tüm incelemeler, insan gözündeki mikro hareketlerin dokunma hissini kuvvetlendirdiği sonucunu ortaya çıkardı.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Stephanie Badde, gözler ve dokunuş arasında keşfedilen bu bağlantının algı, biliş ve eylem arasında şaşırtıcı bir bağlantı olduğunu söyledi.

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