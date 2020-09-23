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Teknoloji Görme engellilere yardımcı olacak biyonik göz geliştirildi
Teknoloji

Görme engellilere yardımcı olacak biyonik göz geliştirildi

Bilim insanları, görme engelli kişilere umut olabilecek biyonik göz geliştirdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 03:21:00 -
Görme engellilere yardımcı olacak biyonik göz geliştirildi

Avustralya Manosh Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, önemli bir çalışmaya imza atarak görme engellilere umut olabilecek biyonik göz geliştirdiğini duyurdu.

"Gennaris bionic vision system" ismi verilen söz konusu buluşun geliştirilmesi için 10 yıldır çalışmalarını sürdüren ekip, bu sistemin dünyada bir ilk olduğunu söyledi.

Geliştirilen biyonik gözün, hasar görmüş optik sinirleri baypas ederek çalıştığı ve sinyallerin retinadan beynin görme merkezine iletilmesini sağladığı belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Monash Üniversitesi'nden araştırmacı Arthur Lowery, "Tasarımımız, 172'ye kadar fosfen birleşiminden görsel bir örüntü oluşturuyor. Bu da kişilerin iç ve dış mekanları seyretmesi, etrafındaki kişilerin ve nesnelerin varlığını tanıması için bilgi sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Lowery, tedavi edilemeyecek derecede görme sorunlarına sahip kişiler için de yeni ürünler geliştireceklerini belirtti.

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